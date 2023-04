AC Milan, Liverpool hingga MU Ucapkan Selamat Idulfitri 1444 Hijriah

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumah klub top Eropa seperti AC Milan, Manchester United, dan Liverpool turut menyambut suka cita hari raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Lewat akun media sosialnya, klu-klub top Eropa memberikan ucapan selamat Idulfitri yang dirayakan suporternya dan juga seluruh umat muslim dunia.

"Mengirimkan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh pendukung dan teman-teman Muslim di seluruh dunia," tulis AC Milan di akun twitter, @Acmilan, Jumat (21/4/2023).

Sending our best wishes to all of our Muslim supporters and friends around the world for Eid al-Fitr ❤️🖤 #EidMubarak pic.twitter.com/tS96Ljcy8S