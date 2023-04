Wrexham Promosi, Ryan Reynold dan Rob McElhenney Menangis Haru

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Hollywood Ryan Reynolds dan Rob McElhenney menangis haru saat menyaksikan tim sepak bola milik mereka, Wrexham, promosi dari divisi kelima atau National League ke divisi keempat (League 2) setelah 15 tahun.

Kepastian Wrexham naik kasta ditentukan tim asuhan Phil Parkinson itu mengalahkan Boreham Wood 3-1 pada Sabtu (23/4/2023) malam. Kemenangan ini membawa Wrexham merebut gelar liga dan promosi otomatis.

Reynolds dan McElhenney, yang membeli klub tersebut pada November 2020, ditemani oleh sesama aktor Paul Rudd saat mereka merayakan kemenangan tersebut. Reynolds berkata, "Orang-orang berkata di awal, 'Mengapa Wrexham? Mengapa Wrexham?' Inilah mengapa Wrexham, apa yang terjadi saat ini adalah alasannya." McElhenney.

Dia juga menambahkan, "Bagi kami untuk disambut ke dalam komunitas mereka dan disambut ke dalam pengalaman ini telah menjadi kehormatan dalam hidup saya."

Air mata kegembiraan McElhenney terekam kamera saat dia menonton pertandingan dari tribun. Usai pertandingan, pemilik bersama berbicara kepada wartawan tentang emosi mereka, dengan Reynolds mengakui bahwa dia masih memproses apa yang telah terjadi.

Dia berkata, "Saya tidak yakin saya benar-benar dapat memproses apa yang terjadi malam ini. Saya masih sedikit terdiam." McElhenney mengaminkan ucapan Reynolds, dan berkata "Ini adalah momen katarsis bagi mereka dan perayaan."

Duo Hollywood ini telah mendokumentasikan perjalanan mereka sebagai pemilik klub dalam serial TV Welcome To Wrexham. Meskipun hanya mengetahui sedikit tentang sepak bola atau Wales Utara, Reynolds dan McElhenney telah menunjukkan komitmen mereka kepada tim. Reynolds bahkan mengungkapkan bahwa dia berencana untuk memindahkan keluarganya ke daerah tersebut.

Kesuksesan Wrexham di bawah kepemilikan mereka dipandang sebagai contoh positif dari keterlibatan selebriti di klub sepak bola, dengan pemilik Chelsea Roman Abramovich juga baru-baru ini melibatkan para penggemar klub dalam proses pengambilan keputusan.

Promosi tersebut juga dirayakan oleh masyarakat Wrexham, dengan para pendukung menyerbu lapangan setelah pertandingan. Kemenangan tersebut dipandang sebagai dorongan yang sangat dibutuhkan bagi kota tersebut, yang terpukul keras oleh pandemi.

Keberhasilan tim dan keterlibatan para aktor Hollywood juga menempatkan Wrexham di peta, dengan profil kota yang diangkat dalam skala global. Salah satu orang pertama yang memberi selamat kepada mereka adalah David Beckham, yang menulis di kisah-kisah Instagram-nya: "Ini membuat saya sangat bahagia. Kisah yang luar biasa dan pencapaian yang luar biasa".

"Why Wrexham? This is exactly why Wrexham!"



