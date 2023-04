Meski Dihajar KO oleh Gervonta Davis, Ryan Garcia Dapat Rp 75 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Meski keluar sebagai pecundang karena dihajar KO Gervonta David, petinju Amerika Serkat, Ryan Garcia, tetap bisa tertawa senang usai pertarungan di kelas ringan tersebut.

Davis mengumumkan bahwa dia tidak akan membawa pulang kemenangan dari pemenangnya mengambil semua taruhan yang telah disepakati sebelum pertandingan.

Gervonta Davis, yang berjulukan Tank, mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa dia tidak berniat menekan saingannya untuk berpisah dengan bagian uangnya terlepas dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

"Dia bisa menyimpan uangnya. Dia bisa mengambil uangnya; dia bisa mengambilnya," kata Gervonta "Tank" Davis sebelum pertarungan di Las Vegas, Sabtu (22/4/2023) tersebut.

Usai pertarungan yang dimenangkannya dengan meng-KO Garcia di ronde ketujuh itu, Gervonta Davis diperkirakan mendapat mendapatkan sekitar US$ 10 juta atau setara (Rp 149,3 miliar).

Uang yang dihasilaknnya itu terdiri dari kesepakatan pertarungan, pay per view (PPV), dan 50% tiket yang dijual di T-Mobile Arena di Las Vegas.

Sebanyak 20.000 tiket yang harganya antara US$ 373 dan US$ 11.000 terjual habis dalam partai tersebut. Meski angka tersebut belum resmi, Ryan Garcia mengantongi US$ 5 juta dolar atau nyaris Rp 75 miliar berkat kebaikan hati rivalnya "Tank" Davis.

Setelah menderita kekalahan dan mengakui keunggulan saingannya di atas ring, Ryan Garcia sudah mempertimbangkan pertarungan di masa depan antara keduanya. Namun kali ini, dengan satu syarat: itu berada di kategori lain.

"Saya kecewa setelah pertarungan. Saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk masuk, pukulan tubuh, kembali lebih kuat. Mudah-mudahan, suatu hari ketika saya meraih beberapa kemenangan, kami bisa melakukan pertandingan ulang, mungkin pada 140 atau 147 pound (kelas welter)," kata King Ry dalam sebuah video di media sosial

