ONE Championship, Demetrious Johnson Jalani Laga Trilogi Lawan Adriano Moraes

Jakarta, Beritasatu.com – Atlet bela diri AS juara kelas flyweight ONE Championship Demetrious Johnson bakal menjalani laga trilogi melawan Adriano Moraes di ONE Fight Night 10 pada 6 Mei mendatang.

Keduanya telah bertemu dua kali dengan rekor satu sama.

Dalam pertemuan terakhir pada Agustus tahun lalu, Johnson keluar sebagai pemenang lewat serangan lutut terbang yang sekaligus melengserkan Moraes dari takhta juara ONE Championship yang telah ia singgahi sejak lama.

ONE Fight Night 10 juga menandai ajang perdana ONE Championship di Negeri Paman Sam.

Sebagai salah satu GOAT MMA, Demetrious Johnson mengaku sangat menyukai film animasi Jepang. Ia pun menyebut seri Dragon Ball sebagai yang terbaik.

Bagi generasi yang besar di tahun 90-an, tentu sudah tak asing dengan film animasi Jepang yang dibintangi oleh Goku dan Vegeta. Animasi besutanAkira Toriyama itu memang menjadi hal besar yang sangat digilai.

Sosok bintang flyweight Demetrious Johnson pun mengaku sebagai salah satu fans garis keras. Faktanya, Dragon Ball menjadi gerbang utama yang mengenalkannya pada dunia anime.

"Saya pertama kali mengenal anime setelah menonton Dragon Ball Z. Menurutku, Dragon Ball seperti gerbang menuju dunia anime," ujar Johnson.

Lebih lanjut, atlet berjuluk "Mighty Mouse" itu menobatkan Dragon Ball sebagai seri anime terbaik sepanjang masa menurut versinya.

"Saya memasukkan Dragon Ball Z dan semua kategorinya sebagai GOAT di dunia anime," pungkasnya.

Dalam video yang diunggah oleh ONE Championship, Johnson juga sempat menunjukkan mainan action figure Vegeta koleksinya. Hal itu menunjukkan kecintaannya pada seri animasi legendaris Jepang itu.

