ONE Fight Night 10, Menanti Kejutan dari Reinier de Ridder

Jakarta, Beritasatu.com – Ajang ONE Fight Night 10 pada 6 Mei mendatang bakal menghadirkan pertarungan super-fight antara Tye Ruotolo melawan Reinier de Ridder.

Dilaporkan, untuk mempersiapkan duelnya ini, Reinier de Ridder mengasah diri bareng para “dewa” BJJ di AS. Hal ini telah membuat sang lawan, Tye Ruotolo, tak sabar menanti hasil latihan lawannya itu.

Kedua jagoan BJJ itu akan bertemu dalam laga grappling super-fight di ONE Fight Night 10 pada 6 Mei mendatang. Dalam laga kontra anak didik mantan lawannya Andre Galvao, De Ridder memanfaatkan waktu dengan berlatih bersama yang terbaik.

"The Dutch Knight" julukan De Ridder mengasah diri bersama dengan pelatih BJJ ternama John Danaher hingga GOAT BJJ Gordon Ryan. Selain itu, ia juga berbagi matras dengan Giancarlo Bodoni dan Nicholas Meregali yang merupakan langganan juara di event BJJ internasional.

Lawannya, Tye pun sudah tak asing dengan nama-nama jagoan BJJ di atas yang latihan bareng De Ridder. Bukannya takut, Tye malah mengaku sangat bersemangat.

"Saya tahu ia (De Ridder) tengah mengasah kemampuan BJJ-nya bersama dengan Gordon Ryan dan orang-orang di New Wave seperti [John] Danaher," ujar Tye di kanal Youtube The MMA Superfan.

Untuk informasi, Tye yang berlatih di sasana BJJ Atos kerap bersinggungan dengan bintang-bintang New Wave di pentas BJJ. Ia pun tak sabar menanti hasil latihan De Ridder dengan lawan-lawannya itu.

"Sepertinya mereka akan menunjukkan De Ridder beberapa trik untuk mengalahkanku, dan saya tak sabar untuk melihat usahanya," pungkasnya.

ONE Fight Night 10 menandai ajang perdana ONE Championship di Negeri Paman Sam. Di partai puncak, laga trilogi antara Demetrious Johnson melawan Adriano Moraes akan tersaji untuk memperebutkan sabuk Juara Dunia ONE Flyweight.

