Bertemu Ganda Tiongkok di Semifinal BAC 2023, Dejan/Gloria Berharap Bisa Revans

Dubai, Beritasatu.com - Ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor ganda pada Kejuaraan Asia Bulu Tangkis atau Badminton Asia Championship 2023 (BAC 2023). Di babak semifinal, Sabtu (29/4/2023) Dejan/Gloria akan berhadapan dengan ganda Tiongkok, Zhen Bang/Wei Ya Xin.

Sejauh ini, rekor pertemuan kedua pasangan masih berimbang, 1-1. Pertemuan terakhir keduanya terjadi di ajang semifinal BWF Super 100 Indonesia Masters 2022, dengan kemenangan untuk ganda Tiongkok.

"Rekor pertemuan kan 1-1 tapi terakhir bertemu kami kalah jadi semoga bisa revans," kata Gloria dalam keterangan PP PBSI, Jumat (28/4/2023).

Advertisement

Sebelumnya, di babak perempat final, pasangan Indonesia sukses menuntaskan perlawanan ganda India, Rohan Kapoor/Reddy Siki. Bermain di Sheikh Rashid Bin Hamdan Indoor Hall, Al Nasr Club, Dubai, Uni Emirat Arab, kedua pasangan bermain sengit selama 1 jam 5 menit. Dejan/Gloria menang dalam pertarungan tiga gim, 21-18, 19-21, dan 21-15.

Dejan mengaku sempat tegang sehingga sempat goyah. Beruntung ia mendapat masukan dari Gloria yang memberikan tambahan semangat bertanding.

"Saya merasa tegang, tidak bisa mengontrol diri, beruntung pelatih dan partner saya bisa menenangkan. Membuat saya kembali fokus ke diri sendiri," kata Dejan.

Kesalahan yang sama tidak boleh terulang di babak semifinal menghadapi ganda Tiongkok.

"Kalau secara performa, saya merasa kurang puas karena permainan saya tidak keluar sama sekali. Di luar ekspektasi dan strategi yang disiapkan," kata Dejan.

Selain Dejan/Gloria, Indonesia masih menyisakan satu wakil di nomor tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi wakil Jepang, Kanta Tsuneyama. Ginting sebelumnya lolos dari perempat final setelah mengalahkan wakil Tiongkok, Li Shi Feng 10-21, 23-21 dan 26-24.

Jadwal Semifinal Badminton Asia Championship 2023

Lapangan 1

Ganda Putri: Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai

Tunggal Putra: Loh Kean Yew/Lu Guang Zu

Ganda Campuran: Zheng Siwei/Huang Ya Qiong vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie

Tunggal Putra: Kanta Tsuneyama vs Anthony Sinisuka Ginting

Ganda Putra: Ong Yew Sin/Teo Ee Yi vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Tunggal Putri: Akane Yamaguchi vs Tai Tzu Ying

Ganda Putra: Satwiksairaj Rankireddy vs Lee Yang/Wang Chi-Lin

Lapangan 2

Ganda Putra: Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara vs Baek Ha Na/Lee So Hee

Ganda Campuran: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Kiang Zheng Bang/Wei Yta Xin

Tunggal Putri: Chen Yu Fei/An Se Young

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan