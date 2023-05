Adriano Moraes Berambisi Rebut Sabuk Emas di AS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Juara Dunia One Flyweight, Adriano Moraes berambisi untuk merebut kembali sabuknya di hadapan fan MMA garis keras pada One Fight Night 10 pada 6 Mei mendatang. Ajang One Fight Night 10 menandai ajang perdana One Championship di Negeri Paman Sam.

Di partai puncak, laga trilogi antara Demetrious Johnson melawan Adriano Moraes akan tersaji untuk memperebutkan sabuk Juara Dunia One Flyweight.

Keduanya telah bertemu dua kali dengan rekor satu sama. Dalam pertemuan terakhir pada Agustus tahun lalu, Johnson keluar sebagai pemenang lewat serangan lutut terbang yang sekaligus melengserkan Moraes dari takhta juara One Championship yang telah ia singgahi sejak lama.

BACA JUGA Bos One Championship Dukung Penuh Kembalinya Sage Northcutt

Advertisement

"Mikinho" - julukan Moraes bertekad melakukan pembalasan dendam di Colorado, yang menjadi kandang dari lawan sekaligus rival terbesarnya itu. Namun Amerika bagi Moraes juga menjadi rumah keduanya setelah Brasil karena dia sudah bertahun-tahun mengasah kemampuan di Negeri Paman Sam ini.

"Setelah pindah ke Amerika Serikat, ini menjadi rumah keduaku. Saya pernah tanding jiu-jitsu beberapa kali di sini, tapi kalau MMA belum pernah. Akan sangat luar biasa untuk tanding MMA di rumah keduaku di sini. Apalagi sampai menjadi juara di sini," ujar Moraes.

Moraes pertama kali berkarier dengan One tahun 2017 sebelum merajai divisi flyweight. Sebelumnya, dia menjadi juara di tanah kelahirannya. Kariernya lebih banyak dihabiskan di Brasil dan Asia. Namun untuk berkompetisi di AS, jadi yang pertama kali untuknya.

"Saya adalah juara di Brasil dan Asia, tapi sekarang saya mendapat kesempatan untuk menjadi juara di AS," ujar Moraes.

BACA JUGA Adriano Moraes, Juara Dunia MMA yang Sempat Ditelantarkan di Jalanan Saat Lahir



Lebih lanjut, mengalahkan sosok yang disebut sebagai GOAT Flyweight di AS bisa berarti hal yang sangat luar biasa. Ada alasan yang kuat, mengapa Moraes harus memenangkan laga mendatang pada Sabtu pagi pekan ini (6/5).

"Saya adalah juara One pertama di divisi flyweight, dan saya merasa bangga karena dapat menjadi pilar sekaligus memuncaki event perdana One Championship di AS. Akan sangat penting untuk mengalahkannya [Demetrious Johnson] di AS," pungkasnya.

Selain laga kejuaraan dunia ONE Flyweight, gelaran akbar itu juga akan diramaikan dua laga kejuaraan dunia lain di disiplin Muay Thai serta submission grappling.

Sejumlah bintang ternama One seperti Rodtang Jitmuangnon, Mikey Musumeci, Sage Northcutt, Stamp Fairtex hingga Tye Ruotolo juga akan menghiasi laga bertabur bintang AS itu.pionship)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan