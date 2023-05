Cetak Satu Gol Lawan West Ham, Haaland Pecahkan Rekor

Jakarta, Beritasatu.com - Penyerang Manchester City, Erling Haaland, menorehkan rekor saat timnya memetik kemenangan telak, 3-0, tamunya West Ham United, Kamis (5/4/2023) dini hari WIB.

Penyerang asal Norwegia itu menabalkan dirinya sebagai pemain paling banyak mencetak gol dalam semusim di Liga Inggris. Dengan golnya ke gawang West Ham, pemain berusia 22 tahun ini berarti telah menorehkan 35 gol sepanjang musim ini. Haaland menumbangkan rekor yang sebelumnya dipegang Andy Cole dan Alan Shearer.

Dia masih memungkinkan mempertajam rekornya karena Man City akan bermain di lima pertandingan lagi dalam kompetisi Liga Inggris musim ini.

"Ini sungguh malam yang spesial. Ini momen spesial. Saya sangat senang dan bangga. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan," ungkap mantan striker Borussia Dortmund itu kepada situs resmi Man City, Kamis.

Dua gol lain yang dihasilkan Man City dilesakkan Nathan Ake dan Phil Foden. Berkat kemenangan ini Man City kembali menggusur Arsenal dari puncak klasemen. Pasukan Pep Guardiola kini telah mengoleksi 79 poin atau unggul satu poin atas tim asuhan Mikel Arteta itu.

Haaland pun sudah memikirkan pertandingan melawan Leeds pada Sabtu (6/5) mendatang. "Saya akan tidur setelah partai ini, saya bangun besok dan berpikir bisa mendapatkan tiga poin saat melawan Leeds. Kami tidak bisa terus memikirkan rekor-rekor ini atau saya akan menjadi gila," kata Haaland.

