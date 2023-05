Pergi ke Arab Saudi Tanpa Izin, Messi Minta Maaf ke PSG

Jakarta, Beritasatu.com - Lionel Messi mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf kepada Paris Saint-Germain (PSG) atas perjalanannya ke Arab Saudi lewat unggahan video di media sosial.

"Saya menunggu keputusan klub," kata Messi, membuka pintu rekonsiliasi dengan klub yang berbasis di Ibu Kota Prancis itu.

Seperti diketahui, Lionel Messi dihukum tidak boleh bermain selama dua pekan oleh klubnya, PSG karena mangkir latihan dan justru pergi ke Arab Saudi.

Sejumlah media Prancis, melaporkan, Lionel Messi dihukum tidak akan bermain selama dua pekan.

Para punggawa PSG sebenarnya dijanjikan libur selama dua hari pada 1-2 Mei jika menang melawan Lorient. Namun, kekalahan 1-3 justru yang didapat para Messi dkk dari Lorient, Minggu 30 April lalu. Akibatnya, libur 1-2 Mei itu dibatalkan.

Kekalahan tersebut membuat pelatih Christophe Galtier meminta para pemainnya agar berlatih pada 1 Mei.

Lionel Messi sebenarnya sudah minta izin ke PSG agar bisa pergi ke Arab Saudi. Namun, PSG tidak mengizinkannya.

Striker 35 tahun tersebut pergi ke negara kaya minyak itu karena menjadi duta pariwisata Arab Saudi.

Akibat sanksi itu, Messi diperkirakan akan melewatkan pertandingan melawan Troyes pada hari Minggu dan AC Ajaccio pada 13 Mei. Dilaporkan Press Asociation, Messi juga tidak bisa berlatih dengan klub, juga tak mendapat bayaran selama dua minggu.

Tindakan Messi ini memicu protes dari pendukung garis keras atau ultras PSG. Mereka menggelar demonstrasi memprotes perilaku bintang yang membawa Argentina juara Piala Dunia.

Pada Rabu (4/5/2023), asosiasi pendukung klub Paris mengeluarkan pernyataan yang meminta para penggemar untuk berkumpul di sekitar lokasi klub untuk memprotes bintang Argentina tersebut.

Ratusan penggemar muncul dengan megafon, suar, dan spanduk menyerukan kepergian pemain. Mereka bahkan menghinanya dalam bahasa Spanyol yang sempurna.

Mobilisasi dimulai pukul 6 sore dengan slogan "Paris untuk kita, selamanya dan untuk waktu yang lama" dan protes diperkirakan akan berlanjut selama beberapa jam.

Ultras PSG juga melampiaskan kemarahan mereka pada Neymar. Deberapa dari pendukung ultras itu pergi ke rumah penyerang asal Brasil untuk memintanya meninggalkan klub juga.

Permintaan Maaf Lionel Messi

Leo Messi: "I thought we'd have a day off after the game as always. I organized this trip and I couldn't cancel it. I already canceled it before. I apologize to my colleagues and I'm waiting for what the club wants to do with me."



