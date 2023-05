Sabet Emas, Panjat Tebing Diharapkan Berjaya di Olimpiade 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo bangga dan mengapresiasi raihan emas yang diraih Indonesia di Piala Dunia Panjat Tebing (IFSC Climbing World Cup) 2023. Medali emas diraih Raharjati Nursamsa di nomor speed putra.

Di partai final yang digelar di Lot 6 Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (7/5/2023) itu, Raharjati berhasil menorehkan catatan waktu 5,11 detik, mengalahkan atlet asal China Xinshang Wang yang mempunyai catatan waktu 5,14 detik, lebih lambat 0,03 detik..

Menurutnya pencapaian ini membuka peluang besar panjat tebing bisa berprestasi di ajang Olimpiade Paris 2024.

Dengan hasil bagus ini, Menpora Dito merasa senang dan bangga. Ia menilai cabang olahraga panjat tebing memiliki peluang besar di Olimpiade 2024 mendatang.

"Nampaknya wall climbing menjadi salah satu cabor yang kita sangat harapkan. Secara statistik dan track record-nya menunjukkan bahwa untuk even dunia memang kita unggul. Jadi, semoga di Olimpiade 2024 kita diberi keberkahan dan keberuntungan," katanya usai mengalungi medali kepada para pemenang di Lot Enam Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023) malam.

"Alhamdulillah kita sebagai tuan rumah mendapatkan emas dan perunggu dari atlet putra. Untuk putri, Desak naik peringkat dari hasil di Korea perunggu sekarang perak ini bagus," tambah Menpora Dito.

Menurutnya, pemerintah melalui Kemenpora selalu mendukung kejuaraan-kejuaraan dunia digelar di Indonesia seperti IFSC Climbing World Cup di Jakarta yang digelar 6-7 Mei ini.

"Kita di Kemenpora sangat mendukung even-even dunia seperti ini, dari sisi pendanaan dan penyelenggaraan. Untuk pelatihan atletnya kita siapkan program pelatnas jangka panjang, training centre serta try out dan try in di luar negeri," urai Menpora Dito.

"Semoga pada kejuaraan dunia di US nanti target kita mempertahankan yang terpenting hati dan pikiran fokus, tenang sisanya kita serahkan kepada Tuhan karena persiapannya sudah maksimal," pungkas Menpora Dito.

