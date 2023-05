Kapan Man City Bisa Pastikan Gelar Juara Liga Inggris?

Jakarta, Beritasatu.com - Manchester City telah menjuarai kompetisi Liga Inggris dalam empat dari lima musim terakhir, dan pasukan Pep Guardiola tampaknya akan kembali menyabetnya musim ini. Lantas kapan The Citizens akan memastikan titel itu?

Siapa yang masih berpeluang dalam perburuan gelar Liga Premier?

Hanya dua klub yang bisa memenangkan Premier League: Arsenal dan Manchester City.

Manchester City, dengan 82 poin setelah 34 pertandingan, memperpanjang keunggulan mereka pada Sabtu dengan kemenangan kandang atas Leeds United. Arsenal, dengan 81 poin setelah 35 pertandingan, mungkin harus tampil sempurna dalam tiga partai sisa musim ini dan berharap City asuhan Pep Guardiola tergelincir di salah satu pertandingan.

Advertisement

Berapa banyak poin yang dibutuhkan Man City untuk memenangkan gelar?

Jumlah maksimum poin yang bisa dicetak Arsenal adalah 90, yang berarti Man City membutuhkan sembilan poin untuk memastikan gelar juara untuk kelima kalinya dalan enam musim terakhir.

Jika Man City memenangkan tiga pertandingan berikutnya, mereka akan menjadi juara.

Jika kedua klub memenangkan semua pertandingan mereka, Man City akan dipastikan menjadi juara di Brighton & Hove Albion pada Rabu, 24 Mei atau Kamis dini hari WIB.

Kapan Man City paling cepat bisa memenangkan gelar?

Sabtu, 20 Mei.

Jika Man City menang di markas Everton pada 14 Mei, mereka bisa dipastikan sebagai juara jika Arsenal kalah di kandang dari Brighton hari itu juga dan dari Nottingham Forest (20 Mei).

Jika Arsenal bermain imbang di salah satu pertandingan, City tidak bisa dinobatkan sebagai juara sebelum mereka melawan Chelsea pada 21 Mei.

Bagaimana dengan Arsenal?

Paling awal mereka bisa memenangkan gelar adalah 24 Mei. Mereka harus mengalahkan Brighton dan Nottingham Forest, tetapi dengan Man City mengambil tidak lebih dari satu poin melawan Everton, Chelsea, dan Brighton.

Jadwal Man City di Liga Inggris:

Minggu (14/4): Everton vs Man City

Minggu (21/5): Man City vs Chelsea

Kamis (25/5/): Brighton vs Man City

Minggu (28/5): Brentford vs Man City

Jadwal Arsenal di Liga Inggris:

Minggu (14/5): Arsenal vs Brighton

Sabtu (20/5): Nottingham Forest vs Arenal

Minggu (28/5): Arsenal vs Wolverhampton

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan