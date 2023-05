Piala Asia: Indonesia di Grup Keras Bersama Jepang dan Irak

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia berada di grup keras dalam putaran final Piala Asia di Qatar yang digelar mulai 12 Januari 2024 mendatang.

Hasil undian yang digelar di Katara Opera House, Doha, Kamis (11/5/2023), menentukan Indonesia berada di Grup D, bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jepang adalah juara Piala Asia empat kali yakni pada 1992, 2000, 2004, dan 2011. Sementara Irak pernah sekali menjadi juara yakni pada 2007.

Juara bertahan Qatar yang juga tuan rumah dalam kejuaraan kali ini berada di Grup A bersama Tiongkok, Tajikistan, dan Lebanon. Sementara tim kuat lainnya, Australia berada di Grup B bersama Uzbekistan, Suriah, dan India.

Pemegang tiga gelar juara Piala Asia, Arab Saudi berada di Grup F bersama Thailand, Kyrgystan, dan Oman. Iran yang juga pernah tiga kali menjadi juara berada di Grup C, bersama Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina.

Satu lagi tim tangguh yang pernah dua kali menjadi kampiun Asia, Korea Selatan, berada di Grup E bersama Malaysia, Yordania, serta Bahrain.

