Takeru Puji One Championship Sebagai Rumah Striker Terbaik di Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship baru saja merekrut kickboxer pound-for-pound terbaik di dunia, Takeru Segawa. Ia pun memuji rumah barunya itu sebagai sarang striker terbaik di dunia.

Pada Senin (8/5/2023) lalu, CEO One Championship resmi mengumumkan bergabungnya salah satu kickboxer pound-for-pound terbaik di dunia itu dalam konferensi pers di Tokyo, Jepang.

Pada sesi konferensi pers, pemegang sabuk K-1 tiga divisi itu mengungkap alasannya bergabung dengan "The Home of Martial Arts". Ia menyebut, kalau One memiliki banyak striker terbaik dunia yang bisa bersanding dengannya.

"Saya punya impresi, kalau semua petarung terbaik dunia berkumpul di One . Apalagi mereka baru saja menggelar laga di Amerika Serikat, dan sukses," lanjutnya.

One Championship memang baru saja menggelar event perdana di daratan Amerika pada Sabtu (6/5/2023) pagi waktu Asia pekan lalu. Laga sarat bintang itu pun disambut positif oleh banyak fan MMA, dan menampilkan aksi Muay Thai hingga submission grappling.

Sebagai mantan bintang K-1, Takeru pun ingin menjajal peruntungan di One Championship dengan menghadapi lawan terbaik di panggung global. Ia juga ingin memotivasi lebih banyak bintang Jepang untuk berkarier di One Championship.

"Saya masuk ke One sebagai perwakilan dari K-1. Saya rasa kesuksesanku akan mengundang banyak petarung Jepang. Saya ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi petarung Jepang, agar lebih di lihat di dunia," sambung Takeru.

Lebih lanjut, Takeru akan lebih dulu berlaga di Eropa pada bulan Juni. Setelah itu ia akan melanjutkan laga di One Championship.

"One Championship juga menjadi promotor yang sangat menaruh perhatian pada para atletnya. Selain itu, ada petarung di One yang sangat ingin saya lawan," sebut Takeru.

Walau tidak menyebut nama, tapi sosok Rodtang ditengarai sebagai seseorang yang mendorong Takeru untuk berkarier di One Championship. Terlebih, "The Iron Man" juga pernah menantang sang striker Jepang saat ia masih berlaga di K-1.

Usai kalah dalam laga terakhirnya kontra sesama kickboxer top Tenshin Nasukawa, Takeru pun mengakhiri kontrak dan menjadi agen bebas. Namun, kini ia memastikan langkah selanjutnya bersama One Championship.

