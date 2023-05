Demetrious Johnson Bersyukur Bisa Bergabung dengan One Championship

Jakarta, Beritasatu.com - Juara Dunia One flyweight dan atlet ikonis MMA, Demetrious Johnson menatap cerah akan masa depannya setelah dia bergabung dengan One Championship. Dia menyebut sebuah berkah bisa menjadi petarung One Championship.

Atlet berjuluk “Mighty Mouse” ini telah memperkuat posisinya sebagai atlet “Greatest Of All Time” setelah mengalahkan Adriano Moraes dalam pertemuan ketiga mereka di ajang ONE Fight Night 10 pada Sabtu (6/5/2023) lalu.

Menurut Johnson, dirinya sangat bersyukur dapat berlaga dalam One dan berada di sekitar seniman beladiri yang benar-benar telah mendedikasikan hidup mereka untuk mempertajam kemampuan dalam disiplin yang mereka pilih. Sang atlet asal Amerika Serikat ini mengaku dirinya merasa lebih termotivasi melihat para petarung yang telah menjadi praktisi elite bidang mereka.

“Saya senang sekali telah bergabung dengan One Championship, saya senang berada di ‘rumahnya seni beladiri.’ Dan saya senang dikelilingi banyak atlet kelas elite dalam berbagai disiplin. Saya senang mendengar banyak Bahasa asing yang ada dalam organisasi ini, melihat petarung-petarung terbaik dalam Muay Thai, kickboxing dan grappling dari seluruh dunia,” ungkap Johnson.

Wakil AMC Pankration ini mengatakan salah satu yang membuatnya senang dapat bergabung bersama One adalah peluang yang diberikan oleh organisasi ini kepada para Atlet untuk menguji diri mereka. Johnson mengenang saat ia pertama ditawarkan Laga Super Peraturan Khusus melawan Rodtang, dirinya sangat antusias menerima kesempatan tersebut dan tidak perduli peraturan mana yang mereka gunakan dalam ronde pertama.

“Saya ingin meninggalkan sebuah warisan di One sebagai seorang atlet yang bergabung dan bekerja keras mengalahkan siapapun yang diberikan untuk saya lawan. Dan saya juga ingin diingat sebagai seorang yang mudah diajak kerja sama,” ungkap Johnson.

Untuk itu Johnson tidak meminta banyak persyaratan ketika ditawarkan duel melawan Rodtang. Dia meminta kepada One Championship untuk mengatur sendiri duel nanti dengan baik.

“Saat mereka menawarkan laga melawan Rodtang, saya tidak meminta mereka untuk menggunakan peraturan MMA dalam ronde pertama lalu kita akan gunakan Muay Thai. Saya meminta mereka mengaturnya sebaik mungkin, dan saya akan ikut saja. Itu karena saya orang yang mudah diajak kerja sama,” tambahnya.

