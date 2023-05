Eko Roni Nilai Kesuksesan One Fight 10 Buat Laga UFC Tenggelam

Jakarta, Beritasatu.com - Bintang MMA Indonesia, Eko Roni Saputra, ikut memberi pujian atas rencana akan digelarnya One Fight Night 10 yang dihelat jelang sehari sebelum event UFC di Amerika Serikat

One Championship baru saja menggelar event perdana di Denver, Colorado, AS. Perhelatan itu pun diketahui berlangsung sukses, dengan seluruh tiket terjual ludes.

Di satu sisi, event itu juga bersaing dengan laga UFC yang dihelat pada Minggu pagi waktu Asia. Bicara soal laga kedua promotor besar itu, Eko Roni pun merasa jauh lebih puas melihat laga One Championship.

"Kalau menurut saya sih eventnya sangat luar biasa di AS, dengan penonton yang penuh dan euforianya. AS kan suka olahraga seperti itu kan, sangat pecah saya lihat. Teriakan mereka, dan yel mereka. Terutama laga terakhir kan," ujar Eko Roni.

Selain menampilkan para bintang besar dari awal sampai akhir, laga One Fight Night 10 juga banjir penyelesaian KO sampai kuncian. Berbeda dengan laga UFC yang banyak berakhir dengan keputusan wasit dan cenderung membosankan.

"Soalnya kalau UFC main biasa pecah betul hari Minggu. Cuma kok kayaknya datar saja UFC, beda dengan One Fight Night 10. Malah tenggelam kan?" sambungnya.

Kunci kesuksesan sebuah event memang bisa dilihat dari laga utama, dan pendukungnya. Event yang dibintangi Demetrious Johnson dan Rodtang, jauh lebih seru ketimbang dua aksi utama UFC yang berakhir lewat keputusan juri.

"One baru pertama di AS, dengan atlet terbaik di One dan persiangan luar biasa. Kemungkinan One bisa lebih besar di AS. Karena One kan beruntun dari di Thailand main, pecah juga di sana apalagi di AS dengan fighter yang bagus di striking dan ground," pungkasnya.

Eko Roni pribadi berlaga di divisi OneFlyweight, yang dihuni oleh sang GOAT MMA. Ia pun baru kalah dari penantang ketiga teratas divisi Danny Kingad, dan tengah bersiap untuk kembali bangkit lewat laga mendatang.

