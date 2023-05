Everton vs Man City: Menang Pasukan Guardiola Terus Dekati Gelar Juara

Jakarta, Beritasatu.com - Manchester City terus mendekati gelar juara Liga Inggris setelah menundukkan tuan rumah Everton, 3-0, dalam pertandingan di Stadion Goodison Park, Minggu (14/5/2023).

Dua gol kemenangan pasukan Pep Guardiola dilesakkan Ilkay Gundogan dan satu lainnya disumbangkan Erling Haaland.

Kemenangan ini mengukuhkan The Citizens di puncak klasemen dengan raihan 85 poin atau unggul empat poin atas pesaing terdekatnya Arsenal. Arsenal sendiri baru akan bermain setelah partai Everton vs Man City melawan Brighton and Hove Albion.

Dalam pertandingan tandang menghadapi tuan rumah Everton ini, Man City mengusung formasi 4-2-3-1. Pelatih Pep Guardiola tetap mengutus Erling Haaland menjadi ujung tombak tunggal di barisan depan.

Penyerang asal Norwegia itu disokong trio Riyad Mahrez, Julian Alvarez, dan Phil Foden. Gelandang Rodri dan Ilkay Gundogan berduet di depan empat bek yang diisi Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji, dan Aymeric Laporte. Mereka mengawal kiper Ederson.

Di kubu Everton, pelatih Sean Dyche juga menurunkan formasi 4-2-3-1. Dominic Calvert-Lewin menjadi andalan di lini depan ditopang Alex Iwobi, Abdoulaye Doucouré, dan Dwight McNeil.

James Garner dan Idrissa Guaye berkolaborasi menjadi jangkar di depan empat bek Nathan Patterson, Yerry Mina, James Tarkowski, dan Mason Holgate. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Jordan Pickford.

Man City mengusung permainan menyerang sejak peluit awal dimulai. Mereka memang sempat membuat peluang namun selalu gagal.

Namun serangan gencar pasukan dari Manchester itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Gol berawal dari umpan Riyad Mahrez dari sisi kanan. Gundogan kemudian mengontrol bola sodoran pemain Aljazair itu dengan paha kanan lalu melepaskan tendangan sambil membelakangi gawang dan menggetarkan jala gawang Everton.

Hanya berselang dua menit kemudian, Man City menambah keunggulan. Kali ini gol dicetak Erling Haaland. Mantan pemain Borussia Dortmund ini menjebol gawang lawan dengan sundulan memanfaatkan umpan akurat Gundogan. Skor 2-0 untuk tim tamu bertahan hingga pertandingan babak pertama usai.

Man City menambah keunggulan saat babak babak kedua baru berjalan enam menit. Berawal dari dilanggarnya Phil Foden sedikit di luar kotak penalti, Man City kemudian mendapat tendangan bebas.

Ilkay Gundogan mengeksekusi tendangan ini. Dengan kaki kanan dia membuat bola memasuki kanan atas gawang dan membuat Jordan Pickford gagal menjangkaunya. Man City pun unggul 3-0.

Man City memang mendominasi penguasaan bola dengan 62%. Mereka juga membuat empat tendangan tepat ke arah gawang. Skor 3-0 untuk Man City bertahan hingga pertandingan usai.

Susunan pemain:

Everton (4-2-3-1): 1 Jordan Pickford; 3 Nathan Patterson, 13 Yerry Mina, 2 James Tarkowski, 4 Mason Holgate; 37 James Garner, 27 Idrissa Gueye; 17 Alex Iwobi, 16 Abdoulaye Doucouré, 7 Dwight McNeil; 9 Dominic Calvert-Lewin

Cadangan: 5 Michael Keane, 8 Amadou Onana, 11 Demarai Gray, 15 Asmir Begovic, 20 Neal Maupay, 30 Conor Coady, 31 Andy Lonergan, 50 Ellis Simms, 64 Reece Welch

Manchester City (4-2-3-1): 31 Ederson: 2 Kyle Walker, 3 Rúben Dias, 25 Manuel Akanji, 14 Aymeric Laporte; 16 Rodri, 8 Ilkay Gündogan; 26 Riyad Mahrez, 19 Julián Álvarez, 47 Phil Foden; 9 Erling Haaland

Cadangan: 4 Kalvin Phillips, 5 John Stones, 10 Jack Grealish, 17 Kevin De Bruyne, 18 Stefan Ortega Moreno, 20 Bernardo Silva, 21 Sergio Gómez, 80 Cole Palmer, 82 Rico Lewis

