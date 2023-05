Arsenal vs Brighton: Kalah, The Gunners "Serahkan" Gelar Juara untuk Man City

Jakarta, Beritasatu.com - Peluang Arsenal untuk merebut gelar juara Liga Inggris setipis benang setelah menyerah, 0-3, kepada tamunya Brighton and Hove Albion dalam pertandingan di Stadion Emirates, Minggu (14/5/2023).

Kekalahan ini seolah "menyerahkan' gelar juara untuk Man City. Akibat hasil ini, Arsenal gagal mempertipis selisih dengan pemimpin klasemen Manchester City yang sebelumnya menundukkan Everton, 3-0. Kini Arsenal tertinggal empat poin oleh Man City yang kini sudah mengoleksi 65 poin.

Pasukan Pep Guardiola juga unggul jumlah pertandingan karena baru memainkan 35 partai sementara Arsenal sudah 36. Arsenal tinggal menyisakan dua pertandingan melawan Nottingham Forest dan Wolverhampton sementara Man City masih akan bermain di tiga laga sisa yakni melawan Chelsea, Brighton, dan Brentford.

Melawan Brighton, tuan rumah Arsenal mengandalkan lini depannya kepada striker Gabriel Jesus saat menjamu Brighton and Hove Albion dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris di Stadion Emirates, Minggu (14/5/2023).

Penyerang asal Brasil itu bermain sebagai trio bersama Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli. Mereka ditopang trio Martin Odegaard, Jorginho, dan Granit Xhaka.

Arsenal harus menang jika ingin terus menguntit Manchester City yang masih memimpin klasemen. PAsukan Pep Guardiola sukses menundukkan tuan rumah Everon dengan angka telak 3-0 sebelum pertandingan di Stadion Emirates ini.

Pasukan Mikel Arteta berhasil meraih kemenangan beruntun sejak kekalahan 1-4 atas pemuncak klasemen, Manchester City. Terakhir mengalahkan Newcastle pekan lalu.

Saling menyerang dilakukan kedua tim sejak peluit awal dibunyikan. Meski tampil sebagai tim tamu, Brighton ternyata mampu menguasai bola hingga 67%, sementara Arsenal hanya 33%.

Kedua tim memang silih berganti melakukan serangan namun mereka masing-masing hanya mampu memproduksi satu tendangan tepat ke gawang. Masing-masing kiper juga sempat sekali harus membuat penyelamatan agar gawang mereka tidak kebobolan.

Arsenal juga memiliki peluang emas memasuki menit-menit terakhir babak pertama ketika Bukayo Saka mendapat bola di dalam kotak penalti. Namun sayang tendangannya jauh melenceng dari sasaran. Demikain juga dengan Martin Odegaard yang mampu melepaskan tendangan namun melenceng dari sasaran. Skor tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai.

Tim tamu membungkap publik Stadion Emirates saat babak kedua berjalan enam menit. Brighton sukses mencetak gol pada menit ke-51. Gol diawali gerakan menusuk dari sisi kiri yang dilakukan Pervis Estupinan.

Dia kemudian melepaskan umpan ke depan gawang namun disundul Kieran Tierney. Namun bola menghampiri kembali Estupinan yang langsung menyodorkan ke mulut gawang.

Kali ini bola berhasil dimanfaatkan dengan tandukan oleh Julio Cesar Enciso. Sundulan pemain asal Paraguay ini mengoyak gawang Arsenal dan membuat tuan rumah tertinggal 0-1.

Arsenal tentu saja tak tinggal diam setelah kebobolan. Beberapa peluang mereka dapatkan namun selalu gagal membuahkan gol. Salah satu peluang yang mereka dapatkan adalah ketika Leandro Trossard melepaskan tendangan kaki kanan dari tengah kotak penalti pada menit ke-71. Namun tendangan penyerang asal Belgia yang memanfaatkan umpan Odegaard ini berhasil diselamatkan kiper Brighton.

Di tengah upaya menyamakan kedudukan, Arsenal justru kembali kebobolan. Gol berawal dari blunder yang dilakukan Leandro Trossard. Bola kemudian dicuri Pascal Gross dan dimanfaatkannya untuk memberikannya kepada Deniz Undav. Dengan kaki kiri pemain asal Jerman melambungkan bola dan memperdaya kiper Ramsdale. Brighton pun memimpin 2-0.

Di pengujung laga, pertahanan Arsenal benar-benar dimaksimalkan Brighton. Lewat serangan balik Deniz Undav berhasil melepaskan tendangan keras dan membuat kiper Ramsdale harus menjatuhkan diri untuk menahannya. Namun bola pantulan kemudian dimanfaatkan Pervis Estupinan dengan melepaskan tendangan yang tak bisa ditahan Ramsdale dan melesak ke gawangnya. Skor 3-0 untuk tim tamu bertahan hingga pertandingan usai.

Susunan Pemain:

Arsenal (4-3-3): 1 Aaron Ramsdale; 4 Ben White, 15 Jakub Kiwior, 6 Gabriel Magalhães, 3 Kieran Tierney; 8 Martin Odegaard, 20 Jorginho, 34 Granit Xhaka, 7 Bukayo Saka, 9 Gabriel Jesus, 11 Gabriel Martinelli

Cadangan: 5 Thomas Partey, 10 Emile Smith-Rowe, 14 Eddie Nketiah, 16 Rob Holding, 19 Leandro Trossard, 21 Fábio Vieira, 24 Reiss Nelson, 30 Matt Turner, 97 Reuell Walters

Brighton and Hove Albion (4-2-3-1): 23 Jason Steele; 13 Pascal Gross, 6 Levi Samuels Colwill, 5 Lewis Dunk, 30 Pervis Estupinan, 25 Moises Caicedo, 27 Billy Gilmour, 20 Julio Enciso, 10 Alexis Mac Allister, 22, Kaoru Mitoma, 28 Evan Ferguson

Cadangan: 18 Danny Welbeck, 21 Deniz Undav, 26 Yasin Ayari, 29 Jan-Paul van Hecke, 38 Thomas McGill, 40 Facundo, Buonanotte, 42 Odeluga Offiah, 49 Andrew Moran, 51 Cameron Peupion

Jadwal Man City di Liga Inggris:

Minggu (21/5): Man City vs Chelsea

Kamis (25/5/): Brighton vs Man City

Minggu (28/5): Brentford vs Man City

Jadwal Arsenal di Liga Inggris:

Sabtu (20/5): Nottingham Forest vs Arenal

Minggu (28/5): Arsenal vs Wolverhampton

