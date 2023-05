Keributan di Final SEA Games 2023, FA Thailand Akui Pemain dan Ofisialnya Tidak Sopan

Jakarta, Beritasatu.com - Federasi Sepak Bola Thailand mengeluarkan pernyataan resmi terkait keributan yang terjadi pada laga final SEA Games 2023 melawan Indonesia di Olympic Stadium, Selasa (16/3/2023) malam.

Selain meminta maaf atas adegan memalukan yang terjadi di final, FA Thailand menilai para pemain dan ofisialnya seharusnya bisa berlaku sopan dalam mewakili negara.

"FA Thailand kecewa dan meminta maaf atas adegan memalukan tadi malam yang merusak sepak bola Thailand. Selain itu FA Thailand meyakini staf pelatih dan pemain harusnya bertindak sopan dan tenang dalam mewakili timnas Thailand," tilis pernyataan FA Thailand.

Atas keributan yang terjadi, FA Thailand telah membentuk tim investigasi yang akan menyelidiki penyebab kerusuhan sehingga hukuman dapat dijatuhkan.

"FA Thailand tidak akan melindungi mereka yang bersalah. Sekali lagi, FA Thailand ingin meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat dengan apa yang terjadi semalam," tambah FA Thailand.

