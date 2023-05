Kabar Gembira! Messi dan Timnas Argentina Siap Hadapi Indonesia Juni Nanti

Jakarta, Beritasatu.com – Kabar gembira datang dari Timnas Argentina yang digawangi Lionel Messi bagi persepakbolaan Indonesia. Lionel Messi dan kawan-kawan dikabarkan siap menghadapi Timnas Indonesia pada 18 atau 19 Juni mendatang.

Kabar gembira itu disampaikan situs berita TYC Sports seperti dikutip Beritasatu.com Kamis (18/5/2023). “Confirmed: the next rivals of the Argentine National Team (Dikonfirmasi: lawan berikutnya dari Tim Nasional Argentina, Red),” demikian judul TYC Sports.

“Tim Nasional Argentina telah menentukan segalanya untuk pertandingan persahabatan berikutnya, sebelum dimulainya Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada),” tulis media tersebut.

Dikatakan, La Albiceleste, julukan Timnas Argentina, akan berkeliling Asia. Lionel Messi dkk pertama kali akan menghadapi Australia di Tiongkok dan kemudian mengunjungi Indonesia untuk menghadapi anak-anak asuhan pelatih Shin Tae-yong.

Timnas asuhan Lionel Scaloni itu pertama kali akan menghadapi tim Australia, saingan yang mereka singkirkan di babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022, sekitar tanggal 15 Juni di Beijing. Kemudian, juara dunia 2022 itu akan menghadapi Indonesia sebagai tim tamu pada 18 atau 19 Juni mendatang.

Disebutkan pula bahwa kedua pertandingan persahabatan ini akan menjadi yang terakhir bagi Timnas Argentina sebelum dimulainya babak kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan. Babak kualifikasi akan dimulai pada September mendatang, di mana Argentina akan bertemu Ekuador dan kemudian menghadapi Bolivia di La Paz.

Kepastian Timnas Argentina akan melakoni FIFA Friendly Match dengan Indonesia disebut-sebut setelah sukses Timnas U-22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Marselina Ferdinan dan kawan meraih sukses besar setelah secara dramatis mengalahkan dua tim kuat Asia Tenggara, Vietnam (babak semifinal) dan Thailand (final).

Dari 6 pertandingan yang dilakoni Timnas Indonesia di SEA Games 2023, tim asuhan Indra Sjafri tak pernah kalah alias menyapu bersiha semua pertandingan. Bahkan, Garuda Muda sukses mencetak 21 gol dan hanya 5 kali kebobolan.

Tidak sampai di situ, dua pemain Timnas U-22 Indonesia, yakni Fajar FAturrahman dan Ramadhan Sananta menjadi pencetak gol terbanyak alias top score. Keduanya sukses mencetak 5 gol sepanjang SEA Games 2023 di Kamboja.

