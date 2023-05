Piala Sudirman: Rinov/Gloria Kalah, Indonesia 0-1 Tiongkok

Suzhou, Beritasatu.com - Indonesia sementara tertinggal 0-1 dari Tiongkok dalam perempat final Piala Sudirman 2023 yang digelar di Suzhou Olympic Sports Centre, Tiongkok, Jumat (19/5/2023). Ini setelah di partai pertama yakni Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja dikalahkan pasangan nomor satu dunia, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong

Di gim pertama, Rinov/Gloria mampu unggul cepat 8-4, 9-5 hingga 11-5. Keunggulan terus dipertahankan hingga menang 21-13.

Perlawanan sengit mulai diterima Rinov/Gloria di gim kedua. Sempat unggul 3-2, skor imbang 3-3. Rinov/Gloria unggul 6-4 hingga 11-8 hingga 18-14. Namun tekanan lawan membuat Rinov/Gloria tertekan. Alhasil kesalahan sendiri dibuat Rinov/Gloria hingga lawan mampu memangkas jarak hingga menyamakan skor menjadi 19-19.

Sayang, di poin-poin krusial Rnov/Gloria melakukan kesalahan hingga akhirnya kalah 21-23.

Di gim ketiga, Rinov/Gloria menemui kesulitan menghadapi lawannya yang meningkat kepercayaan dirinya. Rinov/Gloria tertinggal 0-2 hingga 5-11 di interval.

Rinov/Gloria semakin sulit membendung permainan Zheng/Huang sehingga menyerah 11-21.

Susunan Pertandingan

1. Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong 21-13, 21-23, 11-21

2. Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yu Qi

3. Gregoria Mariska Tunjung vs Chen Yu Fei

4. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Liang Wei Keng/Wang Chang

5. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan

