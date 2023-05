Arsenal Tumbang, Man City Pastikan Juara Premier League

Jakarta, Beritasatu.com - Arsenal menelan kekalahan 0-1 di kandang Nottingham Forest dan membuat Manchester City tak butuh poin dari partai ke-36 melawan Chelsea untuk memastikan gelar juara Premier League atau Liga Inggris musim ini.

Bermaiin di Stadion The City Ground yang berakhir Minggu (21/5/2023) dini hari WIB, Arsenal gagal menempel Man City hingga akhir musim setelah striker tuan rumah Taiwo Awoniyi menjebol gawang The Gunners yang dijaga Aaron Ramsdale pada menit ke-19.

Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan membuat empat tembakan tepat ke gawang tuan rumah, Arsenal gagal mencetak gol. Maka ketika wasit Anthony Taylor meluit peluit panjang di Nottingham, kubu Man City sudah memulai pestas mereka.

Kekalahan untuk keenam kalinya ini membuat pasukan Mikel Arteta tak mungkin lagi mengejar poin Man City. Saat ini mereka mengumpulkan 81 poin atau tertinggal 4 poin oleh tim asuhan Pep Guardiola. Dengan satu partai tersisa mereka tak mungkin lagi bisa menyalip tim yang bermarkas di Stadion Etihad itu.

Man City pun tak butuh poin dari partai melawan Chelsea, Minggu (21/5/2023) malam untuk memastikan gelar ketiga mereka secara beruntun. Partai The Citizens menjamu Chelsea dijadwalkan digelar Minggu mulai pukul 22.00 WIB. Man City dipastikan akan menggelar mulai pesta juara yang sempurna di kandang mereka bahkan sebelum pertandingan dimulai.

Ini menjadi gelar Premier League kelima Man City sejak Pep Guardiola tiba di Stadion Etihad tahun 2016. Man City juga masih berpeluang meraih treble musim ini karena akan tampil di final Piala FA melawan Manchester United pada 3 Juni mendatang di Stadion Wembley serta turun di partai pemungkas Liga Champions melawan Inter Milan, seminggu kemudian di Stadion Ataturk, Istanbul.

Manchester City juga masih menyisakan tiga pertandingan di Premier League musim ini. Mereka akan menjamu Chelsea pada Minggu serta tandang ke Brighton pada Kamis (25/5) dini hari WIB dan melawat ke Brentford, pada 28 Mei.

Dalam media sosial Man City tampak tim asuhan Pep Guardiola ini merayakan sukses mereka menyabet gelar juara. Dalam salah satu video tampak pelatih Guardiola tengah memberi selamat kepada para pemainnya. Para pemain juga terlihat berseri-seri menyambut sukses ini.

