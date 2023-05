Ini Unggahan Pemain Man City Rayakan Juara Premier League

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa pemain Manchester City mengunggah ekspresi kegembiraan mereka menjadi juara Premier League tiga musim beruntun di media sosial.

Man City memastikan diri kembali menyabet gelar juara setelah Arsenal menyerah 0-1 di kandang Nottingham Forest, dalam pertandingan yang selesai Minggu (21/3/2023) dini hari. Hasil ini pun langsung disambut para pemain asuhan Pep Guardiola dengan mengunggah kegembiraaan mereka di media sosial.

Bek Aymeric Laporta mem-posting video ekspresi pegulat The Rock dalam akun Twitternya. Dalam unggahannya, pemain Spanyol ini juga menulis, "Musim yang luar biasa. Penghargaan untuk semua orang yang terlibat dari atas ke bawah. Setiap orang yang berguna berjuang untuk ini. Lebih banyak lagi yang akan datang segera semoga tapi kita sudah bisa bangga dengan yang satu ini."

Pencetak gol terbanyak Premier League musim ini Erling Haaland juga tak ketinggalan. Dia mengunggah gambar timnya menjadi juara. Pemain asal Norwegia ini juga menulis, "Selalu berikan yang terbaik. Selalu percaya. Itu terbayar. Ayo City!"

Always give your best. Always believe. It pays off. C'MON CITY! πŸ†πŸ’™ pic.twitter.com/8KjdTMcyHm

Gelandang Ilkay Gundogan juga mengungkapkan ekspresi kesuksesan ini. "Juaraaaaaa!!!! Untuk memenangkan @Premier League gelar tiga kali berturut-turut dan lima kali dalam enam tahun sungguh menakjubkan!!! Bangga menjadi kapten tim kelas dunia ini! Sampai jumpa besok!, @ManCity," tulis pemain Jerman berdarah Turki ini.

Sementara pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, hanya mengunggah foto dirinya dilengkapi emoji lima trofi.

Champioooooooooons!!!! πŸ†πŸ’™πŸ₯³ To have won the @PremierLeague title three times in a row and five times in six years is just amazing!!! Proud to be captain of this world class team! ©️🎱 See you all tomorrow! πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺ🏼 @ManCity pic.twitter.com/2OCWGmzsFR