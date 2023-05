Ini Tiga Laga Paling Sengit Rodtang Jitmuangnon di One Championship

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung Rodtang Jitmuangnon selalu mampu menghadirkan aksi-aksi memukau ketika menghadapi setiap lawannya. Bintang terbesar One Championship ini memadukan tekanan agresif dan kemampuan untuk menyerap hantaman lawan tanpa terlihat berpengaruh.

Sebanyak 14 kemenangan dalam disiplin kickboxing dan juga Muay Thai dalam Circle One telah dikemas sang juara dunia One flyweight Muay Thai ini. Diantara kemenangan-kemenangan tersebut, berikut adalah tiga laga paling seru yang dihasilkan oleh “The Iron Man.”

Pertarungan antara dua juara dunia selalu menarik perhatian para penggemar karena memperlihatkan dua petarung yang telah menggapai puncak bertarung demi membuktikan siapa yang paling unggul dalam laga mereka. Rodtang menghadapi Joseph Lasiri dalam ajang One Fight Night 4 untuk mempertahankan Gelar Dunia One flyweight Muay Thai miliknya.

Dalam kesempatan tersebut, Rodtang memperlihatkan keagresifannya selama lima ronde penuh dengan menekan sang penantang dari pojok ke pojok sangkar. Meskipun Lasiri mendaratkan beberapa pukulan keras, wakil dari Jitmuangnon gym ini terus beraksi tanpa menghiraukan perlawanan dan meraih kemenangan melalui keputusan.

Walaupun tampil di Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam ajang On eFight Night 10 pada 6 Mei lalu, Rodtang beraksi dan memperlihatkan kemampuannya seperti biasa. Kali ini ia mempertahankan gelarnya melawan pendatang baru, Edgar Tabares.

Tabares memperlihatkan tekanan melalui serangan agresifnya yang memundurkan sang Juara dan menjadikan Rodtang Bagai orang yang diburu. Namun saat babak kedua pertandingan dimulai, sang pemburu berubah menjadi yang diincar saat Rodtang mulai tekanannya dan menjatuhkan sang atlet asal Meksiko dengan serangan sikut.

Pertarungan paling penting untuk Rodtang merupakan laga pertama sang bintang Thailand melawan Jonathan Haggerty untuk meraih Kejuaraan Dunia One flyweight Muay Thai. Keduanya bertemu di ajang One: Dawn of Heroes pada 2019 dimana Rodtang memperlihatkan tekanan aggresifnya yang membuat banyak lawan runtuh.

Selama lima ronde, kedua petarung mendaratkan pukulan keras dengan tekanan Rodtang ditanggulangi oleh counter teknis Haggerty. Tapi pada akhirnya Rodtang meraih kemenangan dan Kejuaraan untuk mengawali dominasinya dalam divisi flyweight Muay Thai.

