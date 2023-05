Jack Grealish Pimpin Perayaan Man City Juara di Ruang Ganti

Jakarta, Beritasatu.com - Pemain sayap Jack Grealish memimpin perayaan sukses Manchester City merebut gelar juara Premier League setelah pertandingan melawan Chelsea di Stadion Etihad, Minggu (21/5/2023).

Para pemain Manchester City yang bergembira merayakan kemenangan gelar Premier League terbaru mereka – kemudian bersumpah untuk terus maju dan mewujudkan tiga gelar atau treble musim ini.

Yakinlah, kami belum selesai, ”kata Walker. “Kami memiliki Piala FA melawan rival sengit kami dan kemudian Liga Champions. Kami akan menikmatinya malam ini, minum beberapa gelas sampanye, lalu beralih ke Juni untuk mencoba dan menciptakan sejarah. Treble akan fantastis, tetapi ada banyak pertandingan sepak bola yang harus dimainkan," kata bek Kyle Walker seperti dikutip Mirror.

"Untuk mengatakan kami berada di atas sana dengan salah satu tim Premier League terhebat sepanjang masa, kami harus menaklukkan sebagian dari itu. Untuk maju dan mencapai itu, kami kemudian dapat mulai berbicara tentang menjadi salah satu tim terhebat di Premier League," ungkap pemain Timnas Inggris ini.

Man City terpaut delapan poin dari pemimpin klasemen Arsenal pada 7 April. Namun enam minggu kemudian mereka dinobatkan sebagai juara untuk kelima kalinya dalam enam musim, setelah memenangkan 12 pertandingan Liga Premier terakhir mereka.

Beberapa bintang City, termasuk Jack Grealish, Julian Alvarez, Rodri dan Phil Foden menari di ruang ganti bersama sejumlah anggota staf saat mereka menyanyikan "We are the champions" dengan bir di tangan.

Walker mengakui sulit mengejar The Gunners, tetapi mengatakan City mulai percaya mereka bisa menyalip klub London itu setelah mengalahkan Liverpool 4-1 di Etihad pada 1 April.

“Setelah kembali dari Piala Dunia dan mengalahkan Liverpool di sini, saya pikir itu adalah sebuah momen kebangkitan,” kata Walker.

“Kami memiliki banyak pemain yang hilang dan manajer telah bekerja keras dengan para pemain yang ada di sini. Sejak saat itu, kami selalu percaya kami bisa melakukannya. Para pemain ini tidak ada duanya, mereka adalah pemenang dan begitulah cara kami melakukannya.”

Saat dia menari di depan para penggemar City yang bersemangat, striker dengan koleksi 52 gol Erling Haaland berkata, "Ini tidak nyata. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah kenangan yang akan saya ingat selama sisa hidup saya. Ini istimewa. Saya Saya akan menikmati hari ini. Luar biasa. Musim debut saya, 36 gol, trofi Premier League, dan dua final lagi yang akan datang. Lumayan."

"Alfie, Alfie Alfie..." 🎶



You know the rest! 😉 pic.twitter.com/BfthsOPcuT — Manchester City (@ManCity) May 21, 2023

Grealish, pemain sayap City senilai 100 juta poundsterling, berkata, "Ini berbeda bagi saya secara pribadi, karena saya telah memainkan lebih banyak peran.

"Saya merasa jauh lebih percaya diri di tim ini. Saya merasa lebih bugar dan kembali ke apa yang saya tahu, apa yang bisa saya lakukan. Inilah mengapa City membeli saya dan saya memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Itu belum berhenti, kami masih memiliki beberapa pertandingan besar tersisa. Sejak jeda internasional terakhir, kami merasa tak terbendung dan kami luar biasa."

World Cup ✅

Premier League ✅ pic.twitter.com/Ae6qSWlG9D — Manchester City (@ManCity) May 21, 2023

