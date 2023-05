Unggul 3-0, Selangkah Lagi Miami Heat Jadi Juara Wilayah Timur

Miami, Beritasatu.com – Klub Miami Heat tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi juara NBA Wilayah Timur sekaligus melangkah ke babak final NBA. Hal itu terjadi, setelah Heat membungkam Boston Celtics 128-103 pada pertandingan game ketiga final NBA wilayah timur di FTX Center, Miami, Senin (22/5/2023) siang WIB.

Dengan demikian, Miami Heat telah unggul 3-0 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final NBA sekaligus menyapu bersih kemenangan atas Celtics dengan sistem pertandingan the best of seven ini.

Pada pertandingan ini, pemain Heat Gabe Vincent dan Duncan Robinson, masing-masing mencetak 29 dan 22 poin. Sementara itu duo pemain bintang Heat Jimmy Butler dan Bam Adebayo masing-masing mengemas 16 dan 13 poin.

Dari kubu Celtics, duo Jayson Tatum dan Jaylen Brown masing-masing hanya mengemas 14 dan 12 poin.

Advertisement

Dari statistik penyerangan, para pemain Miami Heat lebih unggul dalam tembakan masuk tiga poin dibandingkan Celtics. Para pemainnya mencetak 57 poin dari 19 tembakan jarak jauh yang masuk.

Sedangkan pemain Celtics hanya bisa meraih 33 poin dari tembakan tiga angka.

Dalam permainan bertahan, pemain Miami Heat berhasil mencuri bola (steal) lebih banyak (7 kali) dibandingkan pemain Celtics (3 kali).

Pemain Celtics juga kehilangan bola (turnovers) lebih banyak (15 kali) dari pemain Miami Heat (9 kali).

Game keempat babak final NBA wilayah timur akan berlangsung pada Rabu 24 Mei mendatang.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan