IOX 2023 Berakhir, 49 Offroader Berhasil Finis

Lampung, Beritasatu.com - Setelah 14 hari penuh peserta menjalani offroad di IOX 2023 Pala sejak start pada tanggal 7 Mei 2023 di Pagar Alam, tercatat hanya 49 dari 51 peserta yang start sukses memasuki gerbang finis. Perjuangan 49 peserta berakhir tepat di depan lobby Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda, Lampung.

Seluruh peserta, tim media dan tim service car serta kendaraan ofisial panitia, terlihat gembira mendapat medali IOX yang memang tidak mudah mendapatkannya.

Acara IOX 2023 Pala ditutup dengan Gala Diner di tepi pantai Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda, Lampung, dengan acara makan malam, pembagian award, dan acara mengenang almarhum Syamsir Alam, tokoh legendaris offroad di Indonesia, yang juga pendiri dari IOF dan IOX.

Ketua Umum IOX, Sri Hascaryo, bersyukur bahwa event tahunan IOX 2023 Pala tetap bisa berjalan dengan standar IOX setelah tiadanya Almarhum Syansir Alam. “Saya sempat khawatir siapa yang akan mempersiapkan route dan track off-roaf IOX?, Alhamdulilah event IOX 2023 Pala bisa berjalan sesuai standard IOX selama ini” kata Yoyok dikutip Antara, Selasa (23/5/2023).

Adapun peserta yang berhasil meraih penghargaan bergengsi IOX untuk kategori perorangan adalah Ahmad Nur, Nomor pintu 348, Tim Jalak Hitam, sebagai The Best Rookie (peserta baru); Murad, 358, Tim Badak, sebagai The Best Navigator; kemudian Tjong Candra, 033, Tim Harimau, sebagai The Best Driver.

Untuk kategori Tim, pemenang award IOX adalah Tim Alap-Alap Macan sebagai The Junggle Team; Tim Elang Putih sebagai The Most Helpful Team; Team Leader sebagai The Best Green Team; Tim Harimau Sumatera sebagai The Best Crew dan Tim Badak sebagai The Best Team.

Untuk mengenang jasa almarhum Syamsir Alam, mulai event IOX tahun 2023 ini, Panitia menyedikan piala bergilir Syamsir Alam, yang diberikan kepada Tim Terbaik. Untuk event IOX 2023 Pala, Syamsir Alam Award jatuh kepada Tim Badak, yang sejak lama menjadi langganan pemenang sebagai The Best Team karena kedisiplinan dan kekompakan seluruh kru Tim ini.

Yoyok, saat ditanya lokasi off-road berikutnya, belum bisa memberikan informasi route atau track event IOX 2024. “Biasanya seluruh pengurus dan anggota IOX akan melakukan meeting untuk bersama-sama memutuskan lokasi event off-road IOX berikutnya.

