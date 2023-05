Malaysia Masters 2023: Dejan/Gloria dan Rehan/Lisa Kandas di 16 Besar

Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Dua wakil Indonesia di nomor ganda campuran yakni Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusmawati tersingkir di babak 16 besar Malaysia Masters 2023.

Dejan/Gloria gagal menunjukkan permainan terbaiknya ketika menghadapi unggulan empat asal Tiongkok, Feng Yan Zhe/Huan Dong Ping di Axiata Arena, Kamis (25/5/2023) pagi.

Dejan/Gloria akhirnya menyerah kalah dua gim langsung 21-23, 21-16.

Rehan/Lisa juga kandas setelah dikalahkan pasangan Thailand, Supak Jomkoh/Supissara Paewssampran dua gim langsung, 17-21, 15-21 dengan durasi 36 menit.

Masih ada dua wakil Indonesia di nomor ganda campuran yang akan bermain hari ini. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan melawan Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda) dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti bertemy dengan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Tiongkok)

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Masters 2023, Kamis (25/5/2023):

1. Ganda campuran: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Tiongkok)

2. Ganda putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

3. Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Sim Yu Jin (Korea)

4. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto (Jepang)

5. Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Weng Hong Yang (Tiongkok)

6. Ganda putri: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul (Thailand)

7. Ganda campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Tiongkok)

8. Tunggal putra: Christian Adinata vs Magnus Johannesen (Denmark)

9. Ganda putra: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan)

10. Ganda putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs He Ji Ting/Shou Hao Dong (Tiongkok)

11. Ganda campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand)

12. Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda)

