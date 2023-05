Menolak untuk Menyerah, Boston Celtics Rebut Dua Game Berturut-turut

Boston, Beritasatu.com – Klub Boston Celtics tak mau menyerah dari Miami Heat dalam perebutan gelar juara NBA wilayah timur. Sempat tertinggal 3-0, Celtics bangkit dan merebut dua game berikutnya secara berturut-turut.

Hasil Ini membuat kedudukan sementara 3-2 masih untuk keunggulan Miami Heat dalam pertandingan dengan sistem the best of seven ini.

Bertanding di kandang, TD Garden Arena Celtics menang 110-97 atas Miami Heat di game kelima, Jumat (26/5/2023) WIB.

Perlawanan keras Celtics patut diacungi jempol, mengingat mereka sudah tertinggal 3-0 dan nyaris disapu bersih Miami Heat yang sebenarnya tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi.

Namun Celtics mampu membalikkan keadaan, dengan merebut dua pertandingan berikutnya.

Pada pertandingan game kelima ini, ada empat pemain Celtics yang mampu mencetak hingga 20 poin. Mereka adalah Jayson Tatum dan Jaylen Brown yang masing-masing mencetak 21 poin. Dua pemain lainnya adalah Derrick White dan Marcus Smart yang masing-masing mencetak 24 dan 23 poin.

Di kubu Miami Heat, tak ada pemain yang mampu mencetak hingga 20 poin. Duet pemain bintang Jimmy Butler dan Bam Adebayo masing-masing hanya mencetak 14 dan 16 poin.

Keunggulan Celtics pada pertandingan kali ini, salah satunya pada tembakan tiga angka para pemainnya, yang mampu menghasilkan 48 poin dari tembakan jarak jauh ini. Sementara para pemain Heat hanya mampu meraih 27 poin dari tembakan jarak jauh tersebut.

Game keenam bakal berlangsung di FTX Arena, kandang Miami Heat pada Minggu 28 Mei besok. Pertandingan ini bakal menjadi penentuan apakah Heat mampu memanfaatkan keuntungan tuan rumah untuk menyudahi perlawanan Celtics.

Jika Celtics kembali merebut kemenangan, skor menjadi 3-3, dan juara wilayah timur bakal ditentukan di game ketujuh.

Juara wilayah timur akan berhadapan dengan juara wilayah barat Denver Nuggets yang sudah menunggu di final NBA musim ini.

