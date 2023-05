23 Juni, Arjan Bhullar vs Anatoly Malykhin Perebutkan Gelar Juara Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Arjan Bhullar akan kembali berlaga di One Championship untuk mempertahankan gelar Juara Dunia One Heavyweight melawan Juara Interim One Heavyweight Anatoly Malykhin.

Sempat beberapa kali tertunda karena berbagai alasan, duel keduanya kali ini akan tersaji di One Friday Fights 22 pada Jumat (23/6/2023) di Lumpinee Boxing Stadium, Thailand.

Awalnya, Bhullar dan Malykhin dijadwalkan bertemu pada ajang One: Only the Brave pada 2022. Sayangnya, pada saat itu Bhullar dan timnya menolak tawaran untuk mempertahankan gelarnya.

Tidak ingin menunggu lama, Malykhin memutuskan untuk menghadapi Kirill Grishenko untuk memperebutkan titel Juara Dunia Interim One Heavyweight pada ajang One: Bad Blood. Atlet asal Rusia ini berhasil meraih kemenangan melalui KO spektakuler, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu atlet kelas berat terbaik di dunia.

Keduanya kembali dijadwalkan bertarung untuk mempersatukan gelar, tapi musibah menimpa Bhullar. Dirinya harus mundur karena mengalami cedera yang mengharuskan waktu isitirahat panjang untuk pemulihan.

Setelah menanti selama satu setengah tahun, keduanya akhirnya akan bertemu di dalam Circle.

Pertemuan antara keduanya merupakan salah satu pertandingan besar dalam sejarah One. Bhullar dan Malykhin merupakan dua atlet paling kuat dalam divisi heavyweight dengan skillset berbeda.

Sebagai pegulat Olimpiade, Bhullar memiliki teknik gulat handal yang membuatnya mampu mendominasi lawan-lawan dengan kekuatan eksplosif. Setelah berhasil menjatuhkan lawan, pria Kanada berdarah India ini akan melayangkan ground game yang sulit diatasi.

Berbekal kekuatan gulat, Bhullar kini mencatatkan rekor 11-1 dalam MMA. Sebelum bergabung dengan ONE Championship, pria 37 tahun ini sempat mencatatkan dua kemenangan beruntun di UFC.

Di satu sisi, Malykhin juga memiliki kemampuan grappling tinggi dengan latar belakang gulat yang kuat. Ia adalah anggota tim nasional gulat Rusia sebelum menjajaki karier sebagai atlet MMA. Meski memiliki kekuatan besar dan teknik tinggi dalam gulat, faktanya Malykhin lebih sering menggunakan kedua tangannya untuk mengalahkan lawan.

Ia sedang dalam tren mengerikan berkat empat kemenangan berturut-turut melalui KO. Yang lebih impresif, pemilik catatan 12-0 ini meraih semua kemenangannya lewat finis, delapan lewat KO/TKO dan empat sisanya berkat kuncian yang membuat lawan menyerah.

Catatan mentereng dari kedua raksasa MMA ini membuat laga mereka jadi salah satu partai kelas berat yang paling dinantikan. Selain itu, One Friday Fights 22 juga akan menampilkan berbagai pertarungan elite termasuk laga perebutan sabuk interim ONE Strawweight Muay Thai antara Sam-A Gaiyanghadao dan Prajanchai PK Saenchai.

