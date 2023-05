Celtics Outstanding, Paksa Miami Heat Bermain hingga Game Ketujuh

Miami, Beritasatu.com – Klub Boston Celtics tampil luar biasa di babak final NBA wilayah timur. Setelah nyaris disapu bersih karena tertinggal 3-0 dari Miami Heat, Jayson Tatum dkk mampu bangkit dan merebut tiga kemenangan beruntun.

Kini Celtics bahkan memaksa babak final NBA wilayah timur berlangsung hingga game ketujuh. Itu terjadi setelah pada pertandingan keenam di kandang Miami, FTX Arena, Celtics mampu menang 104-103, dan membuat kedudukan imbang 3-3 pada pertandingan yang menggunakan sistem the best of seven ini.

Celtics terus unggul dalam perolehan angka sejak pertandingan kuarter pertama hingga ketiga. Kubu tuan rumah baru memberikan perlawanan hebat di kuarter terakhir. Hasil pertandingan yang hanya menunjukkan selisih satu poin memperlihatkan ketatnya pertandingan ini.

Bintang Celtics, Jayson Tatum pada pertandingan ini mencetak 31 poin. Dua rekannya, Jaylen Brown dan Marcus Smart masing-masing mencetak 26 dan 21 poin.

Advertisement

Dari kubu Heat, duo Jimmy Butler dan Ca;eb Martin masing-masing mencetak 24 dan 21 poin. Sedangkan Bam Adebayo hanya mampu menambah 11 poin saja.

Dalam statistik penyerangan, pemain Heat sebenarnya lebih bagus untuk urusan tembakan toga poin dengan meraih 42 poin. Sedangkan pemain Celtics hanya mampu mencetak 21 poin dari tembakan jarak jauh tersebut.

Namun di urusan tembakan bebas, Celtics lebih bagus (29 tembakan masuk) dibanding Heat (25).

Dalam statistik bertahan, Pemain Celtics juga mampu memblok delapan kali tembakan pemain lawan. Sedangkan Heat hanya mampu empat kali memblok serangan pemain Celtics.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan