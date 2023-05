Premier League 2022/2023 Rampung: Ini Tim Degradasi, Promosi, dan Lolos Main di Eropa

London, Beritasatu.com – Kompetisi Premier League atau Liga Inggris musim 2022/2023 telah berakhir. Laga pekan ke-28 atau terakhir sudah dimainkan, Minggu (28/5/2023) malam.

Manchester City sudah dinobatkan sebagai juara setelah mengumpulkan 89 poin dengan rincian 28 kemenangan, 5 hasil imbang dan 5 kekalahan.

Tiga tim lainnya yang finis di empat besar sekaligus memastikan tiket bermain di Liga Champions musim 2023/2024 adalah Arsenal (runner up), Manchester United (peringkat ketiga 75 poin) dan Newcastle United (peringkat empat 71 poin).

Dua tiket bermain di Liga Europa diambil Liverpool (finis kelima dengan 67 poin) dan Brighton and Hove Albion (peringkat enam dengan 62 poin). Sementara jatah bermain di Conference League diambil Aston Villa.

Sementara itu untuk tiga tim degradasi adalah Leicester City, Leeds United dan Southampton. Mereka akan digantikan tim Championship yang promosi ke Premier League adalah Burnley, Sheffield United, dan Luton,

Terbaru, Luton Town meraih tiket promosi setelah menang di final playoff divisi Championship.

Luton Town mengalahkan Coventry City di final playoff divisi Championship yang digelar di Stadion Wembley, Sabtu (28/5/2023) malam WIB. Laga ini dimenangkan The Hatters lewat adu penalti. Lolos bermain di Premier League menjadi sejarah karena ini untuk pertama kalinya mereka bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Untuk penghargaan pencetak gol terbaik diraih Erling Haaland dengan 36 gol. Sedangkan kiper David de Gea meraih penghargaan Golden Glove.

