Hasil Drawing Piala AFF U-23: Indonesia di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil drawing Piala AFF U-23 menempatkan Timnas U-23 Indonesia di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Rencananya, Piala AFF U-23 2023 sendiri digelar 17-26 Agustus 2023 di Thailand.

Tuan rumah Thailand berada di Grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam dan Myanmar. Sedangkan Grup C dihuni Vietnam, Filipina, Laos.

🔥 AFF U23 CHAMPIONSHIP 2023 🔥



Here is draw results!



Group A: 🇹🇭🇰🇭🇧🇳🇲🇲

Group B : 🇹🇱🇲🇾🇮🇩

Group C : 🇻🇳🇵🇭🇱🇦



The tournament will be held in Thailand from 15-27 August.#AFF #AFFU23 pic.twitter.com/2rUATzOesH