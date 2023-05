Thailand Open 2023: Lima Wakil Indonesia Berjuang dari Kualifikasi Hari Ini

Bangkok, Beritasatu.com - Ada wakil Indonesia akan memulai perjuangannya dari babak kualifikasi di hari pertama Turnamen badminton Thailand Open 2023 yang digelar dimulai pada hari ini, Selasa (30/5/2923). Kelima wakil Indonesia yang akan bermain di kejuaraan level Super 500 pada hari ini terdiri dari satu wakil ganda putra, satu wakil ganda putri serta tiga pasangan ganda campuran.

Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani akan bertemu dengan ganda Kanada Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman pada sesi pertama kualifikasi ganda putra.

Pasangan ganda putri, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose akan berhadapan dengan duet Amerika Serikat Srivedya Gurazada/Ishika Jaiswal.

Di sektor ganda campuran akan tampil Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata akan menghadapi Chiu Hisang Chieh/Lin Xiao Min dari Taiwan. Lalu ada pula Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow yang berduel melawan ganda Denmark Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby.

Jika Jafar/Aisyah dan Amri/Winny menang pada babak pertama kualifikasi, maka keduanya akan saling berhadapan pada fase selanjutnya yang memperebutkan tiket ke babak utama.

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah yang menjadi unggulan pertama pada kualifikasi ganda campuran akan menghadapi Hoo Pang Ron/Teoh Mei Xing dari Malaysia.

Jika menang di babak pertama kualifikasi, ganda putra dan ganda campuran Indonesia harus menghadapi laga kedua yang digelar hari ini untuk bisa melangkah ke putaran final.

Khusus untuk ganda putri, sebuah kemenangan saja cukup mengantarkan Rachel/Meilyssa maju ke babak utama.

Jadwal Wakil Indonesia di Thailand Masters 2023, Selasa (30/5/2023):

Babak Kualifikasi:

Ganda Putra:

Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani vs Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman (Kanada)

Ganda Putri:

Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose vs Srivedya Gurazada/Ishika Jaiswal (AS)

Ganda Campuran:

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Chiu Hisang Chieh/Lin Xiao Min (Taiwan)

Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow vs Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby (Denmark)

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Hoo Pang Ron/Teoh Mei Xing (Malaysia)

