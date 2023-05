Jadi Pelatih Baru Chelsea, Ini Statistik Kepelatihan Mauricio Pochettino

Jakarta, Beritasatu.com - Mauricio Pochettino telah resmi menjadi pelatih baru Chelsea. Lahir pada 2 Maret 1972 di Murphy, Argentina, Pochettino menghabiskan sebagian besar karier bermainnya sebagai bek tengah.

Dia memulai karier profesionalnya di klub Argentina, Newell's Old Boys, sebelum pindah ke Eropa pada tahun 1994.

Dikenal sebagai pelatih profesional karena menuntut intensitas tinggi dalam permainan timnya, Pochettino mendorong para pemainnya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap latihan dan pertandingan. Selain itu ia juga dikenal sebagai pelatih yang percaya pada potensi pemain muda.

Pochettino juga menerapkan disiplin yang ketat dalam tim, termasuk dalam taktik permainan dan etos kerja.

