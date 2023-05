Pep Guardiola Jadi Pelatih Terbaik Tahun Ini Versi LMA

London, Beritasatu.com - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, dinobatkan sebagai pelatih terbaik tahun ini versi Asosiasi Manajer Liga atau League Managers Association’s (LMA). Dia berhak meraih trofi Sir Alex Ferguson.

Guardiola, yang sukses mengantarkan Manchester City meraih gelar juara Liga Inggris ketiga secara beruntun dan sedang memburu treble domestik, telah memenangkan trofi Sir Alex Ferguson untuk ketiga kalinya. Dia juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Primer Inggris.

City akan menghadapi Manchester United di final Piala FA pada hari Sabtu (5/6/2023) dan dilanjutkan melawan Inter Milan di final Liga Champions.

