Babak I, Gol Dybala Bawa Roma Ungguli Sevilla 1-0

Budapest, Beritasatu.com - Gol darI Paulo Dybala membawa AS Roma mengungguli Sevilla 1-0 pada babak pertama final Liga Europa, Rabu (31/5/2023) atau Kamis dini hari WIB.

Gol bermula dari perebutan bola di tengah lapangan pada menit ke-35. Gianluca Mancini mengirimkan umpan terobosan untuk Dybala, yang lalu menyelesaikannya dengan sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti.

Bermain di Puskas Arena, Hungaria, Roma hampir unggul di menit ke-13 lewat sepakan dari dalam kotak penalti Leonardo Spinazzola, memanfaatkan umpan dari Paulo Dybala.

Advertisement

AS Roma asuhan Jose Mourinho akan berusaha meraih kemenangan Eropa beruntun, setelah tahun lalu memenangi Liga Conference. Ini juga menjadi final Eropa keenam pelatih berjuluk the Special One itu.

Sevilla sendiri merupakan bukan lawan enteng. Kolektor 6 trofil Liga Eropa (rekor terbanyak) itu musim ini telah menyingkirkan Manchester United dan Juventus.

Susunan Pemain:

Sevilla (4-2-3-1): Bono; Navas, Bade, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; El-Nesyri. Cadangan: Dmitrovic, Flores, Montiel, Rekik, Suso, Jordan, Mir, Nianzou, Lamela, Marcao, Gomez, Bueno.

Roma (4-2-3-1): Patricio, Celik, Ibanez, Smalling, Mancini, Spinazzola, Cristante, Matic, Pellegrini, Dybala, Abraham. Cadanfan: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Llorente, Camara, Wijnaldum, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan