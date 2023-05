Kalahkan AS Roma Lewat Adu Penalti, Sevilla Juara Liga Europa

Budapest, Beritasatu.com - Sevilla sukses merengkuh gelar juara Liga Europa 2022/203 setelah mengalahkan AS Roma lewat babak penalti, Rabu (31/5/2023) atau Kamis dini hari WIB. Kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal dan perpanjangan waktu.

Dua penendang Roma, Gianluca Mancini dan Roger Ibanez gagal menunaikan tugas mereka. Sementara enpat penendang Sevilla, Lucas Ocampos, Erik Lamela, Ivan Rakitic, dan Gonzalo Montiel sukses mengonversi gol, membuat Sevilla menang 4-1.

Drama terjadi ketika tendangan penentuan, ketika wasit meminta Gonzalo Montiel mengulang tendangannya. Wasit Anthony Taylor dari Inggris menilai Rui Patricio bergerak terlebih dahulu saat mengamankan tendangan Montiel sebelumnya.

Bermain di Puskas Arena, Hungaria, Roma hampir unggul di menit ke-13 lewat sepakan dari dalam kotak penalti Leonardo Spinazzola, memanfaatkan umpan dari Paulo Dybala.

Roma akhirnya unggul di babak petama, lewat gol darI Paulo Dybala. Gol bermula dari perebutan bola di tengah lapangan pada menit ke-35. Gianluca Mancini mengirimkan umpan terobosan untuk Dybala, yang lalu menyelesaikannya dengan sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti.

Di babak kedua, Sevilla menyamakan keadaan berkat gol bunuh diri dari Gianluca Mancini. Umpan silang dari Jesus Navas tersepak oleh Mancini dari kotak penalti di menit ke-55.

Sevilla dan AS Roma nyaris mendapatkan penalti, namun VAR menyatakan tidak ada penalti. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir babak normal.

Tidak ada gol yang tercipta di babak perpanjangan waktu, memaksa kedua tim melanjutkan pertandingan ke babak tos-tosan. Hanya penendang pertama, Bryan Crostante yang sukses mengonversi tendangannya untuk Roma.

AS Roma asuhan Jose Mourinho gagal merengkuh gelar perdana Liga Europa mereka. Ini juga menjadi kali pertama Mourinho kalah di final Eropa, dari enam final yang dijalani pelatih berjuluk the Special One itu.

Sementara bagi Sevilla, ini merupakan gelar ketujuh mereka. Sevilla tercatat sebagai kolektor terbanyak gelar turnamen yang dulu bernama Piala UEFA itu.

Susunan Pemain:

Sevilla (4-2-3-1): Bono; Navas (Montiel 95'), Bade, Gudelj, Telles (Rekik, 94'); Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres (Suso, 46'), Gil (Lamela, 46'); El-Nesyri.

Roma (4-2-3-1): Patricio, Celik (Zalewski, 91'), Ibanez, Smalling, Mancini, Spinazzola (Llorente, 106'), Cristante, Matic (Bove, 120'), Pellegrini (El Shaarawy 106), Dybala (Wijnaldum, 68'), Abraham (Belotti, 75').

