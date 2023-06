Forbes: Real Madrid Terkaya, PSG Paling Cepat Berkembang

Jakarta, Beritasatu.com - Forbes telah menyusun daftar tahunan dari 30 klub olahraga paling berharga atau terkaya di dunia. Real Madrid terus memegang posisi teratas dan Paris Saint-Germain (PSG) adalah klub dengan pertumbuhan tercepat dalam olahraga ini dan hanya dapat ditandingi oleh Golden State Warriors (klub basket Amerika Serikat) di antara klub olahraga di seluruh dunia.

Forbes mencatat bahwa dua tim sekarang bernilai setidaknya US$ 6 miliar. Real Madrid menempati posisi pertama dengan valuasi US$ 6,07 miliar, naik 19 persen dibanding tahun lalu. Penampilan mereka yang bersinar di Liga Champions menjadi salah satu faktor yang membuat klub Ibu Kota Spanyol itu terus menambah pundi-pundi uangnya.

"Tim Spanyol itu telah mencapai lima dari sembilan final Liga Champions terakhir yang menguntungkan dan memenangkan semuanya. Real Madrid juga mendapatkan hampir US$ 400 juta dari Sixth Street and Legends sebagai bagian dari kontrak 20 tahun untuk meningkatkan pendapatan di stadion Santiago Bernabeu, yang telah mengalami renovasi besar-besaran yang diperkirakan akan selesai tahun depan," catat laporan tersebut seperti dikutip Marca.

BACA JUGA Mendilibar jadi Pelatih Tertua Rebut Gelar Liga Europa

Advertisement

Sebanyak 30 tim sepak bola paling berharga di dunia bernilai rata-rata US$ 2,17 miliar. Setahun yang lalu, 20 tim teratas memiliki penilaian rata-rata US$ 2,53 miliar. Sebaliknya, 20 tim paling berharga tahun ini memiliki nilai rata-rata US$ 2,89 miliar, naik 14%.

Perlu dicatat menurut Forbes nilai-nilai tersebut tidak didorong oleh pendapatan, yang meningkat hanya 2,5%, menjadi rata-rata US$ 496 juta per tim, melainkan oleh kelipatan perusahaan yang lebih tinggi (nilai perusahaan dibagi dengan pendapatan) yang dibayar pembeli klub.

BACA JUGA Roma Kalah di Final Liga Europa, Ini Komentar Jose Mourinho

Forbes menunjukkan bahwa Manchester United, yang berada di urutan kedua dalam daftar, dapat segera dijual dengan harga sekitar US$ 6 miliar, 7,7 kali lipat pendapatannya. Salah satu pihak yang mengajukan tawaran adalah tim yang didukung Qatar.

Sedangkan PSG tetap berada di 10 besar dan naik ke posisi ketujuh. Forbes mencatat bahwa klub yang bermarkas di Parc des Princes itu kemungkinan akan segera mengumpulkan uang dalam penjualan minoritas yang akan menghargai tim lebih dari $4 miliar, sekitar 5,7 kali pendapatannya.

Daftar Klub Terkaya:

1. Real Madrid (Spanyol) US$ 6,7 miliar

2. Manchester United (Inggris) US4 6 miliar

3. Barcelona (Spanyol) US$ 5,51 miliar

4. Liverpool (Inggris) U$ 5,21 miliar

5. Manchester City (Inggris) US$ 4,99 miliar

6. Bayern Muenchen (Jerman) US$ 4,86 miliar

7. Paris Saint-Germain (Prancis) US$ 4,21 miliar

8. Chelsea (Inggris) US$ 3,21 miliar

9. Tottenham Hotspur (Inggris) US$ 2,8 miliar

10. Arsenal (Inggris) US$ 2,26 miliar

11. Juventus (Italia) US$ 2,16 miliar

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan