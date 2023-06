AS Roma Kalah Adu Penalti, Jose Mourinho Viral Maki Wasit di Tempat Parkir

Budapest, Beritasatu.com - Manajer AS Roma Jose Mourinho tak puas dengan kinerja wasit yang memimpin pertandingan final Liga Europa 2022/2023, Anthony Taylor. Videonya memaki seseorang di tempat parkir yang diduga merupakan Anthony Taylor viral di media sosial.

"Kau sangat memalukan!" kata Mourinho dalam video berdurasi 1 menit 1 detik itu. Mourinho terlihat beberapa kali mengatakan kata-kata itu.

Mantan manajer Chelsea dan Inter Milan itu sebelumnya mengaku kecewa dengan kepemimpinan Anthony Taylor. Wasit asal Inggris itu terlihat membuat sejumlah kontroversial.

Seperti ketika di babak kedua, Taylor tak memberikan penalti kepada AS Roma ketika umpan silang dari Nemanja Matic membentur tangan dari pemain Sevilla, Fernando di dalam kota penalti. Taylor menyatakan posisi tangan Fernando berada di posisi natural, meski dalam tayangan ulang memang terlihat jelas bola mengenai tangan Fernando. VAR juga mengonfirmasi itu bukan penalti.

Di babak adu penalti, ketika Rui Patricio berhasil menggagalkan sepakan penentu dari Gonzalo Montiel, Taylor memutuskan untuk memberi penalti ulang untuk Montiel lantaran menilai Patricio bergerak terlebih dahulu. Pada sepakan ulang, Montiel berhasil menunaikan tugasnya dan membawa Sevilla menang di babak tos-tosan 4-1.

Usai laga, Mourinho mengaku timnya pantas mendapat rasa hormat dari para ofisial.

“Saya ingin bertahan di Roma. Tetapi para pemain saya pantas mendapatkan lebih dan saya juga pantas mendapatkan lebih. Saya sedikit lelah menjadi pelatih, orang yang bicara dan wajah klub yang mengatakan kami dirampok di setiap pertandingan. Saya lelah bertindak di setiap lini,” kata

"Tahun depan kami tidak akan bermain di Liga Champions dan itu bagus karena kami tidak diciptakan untuk itu. Dan mari kita berharap bahwa (wasit Anthony) Taylor, hanya memimpin pertandingan di Liga Champions dan melakukan hal yang sama di sana seperti yang dia lakukan malam ini, dan bukan di Liga Europa," ungkap manajer asal Portugal itu.

Kekalahan dari Sevilla menjadi kekalahan pertama Mourinho di final kompetisi UEFA. Sebelumnya, manajer berjuluk the Special One itu selalu memenangi lima final eropa yang dijalaninya, yakni ketika membawa Porto menjadi juara Piala UEFA (2002/2003) dan Liga Champions (2003/2004), mengantar Inter Milan meraih Liga Champions (2009/2010), membawa Manchester United menjuarai Liga Europa (2016/2017), dan terakhir mengantar AS Roma menjuarai Liga Conference (2021/2022).

Saat pemberian medali, Mourinho nampak tak bersama rombongan timnya. Manajer asal Portugal itu terlihat bergegas ke podium untuk mengambil medali peraknya, bahkan sebelum ofisial pertandingan menerima penghargaan dari Presiden UEFA, Aleksander Ceferin.

Setelah medali dikalungkan, Mourinho juga langsung melepaskannya dan langsung menuju terowongan. Sebelum masuk ke terowongan, Mourinho terlihat memberikan medali peraknya kepada seorang anak kecil berkacamata di tribun. Skuad AS Roma sendiri mengikuti urutan dengan menerima medali perak setelah penyerahan medali kepada ofisial.

