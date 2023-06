Mengejutkan! Jose Mourinho Hanya Dua Kali Menang Adu Penalti dalam Kariernya

Jakarta, Beritasatu.com - Kekalahan adu penalti yang dialami AS Roma dari Sevilla di laga final Europa League 2022/2023, Rabu (31/5/2023) atau Kamis dini hari WIB menambah rekor buruk Jose Mourinho dalam babak adu penalti. Sepanjang 23 tahun kariernya sebagai manajer, Mourinho hanya pernah dua kali menang dari 11 kali babak adu penalti yang dijalani timnya.

Manajer berjuluk the Special One itu seolah selalu menjadi the Loser One ketika pertandingan memasuki babak penalti. Tercatat, babak penalti pertama yang dimenangi Mourinho ialah ketika masih menangani Inter Milan, di babak Supercopa Italia 2008. Satu kemenangan lainnya ialah ketika masih menangani Tottenham Hotspur, saat mengalahkan mantan timnya, Chelsea di babak keempat Piala FA 2020/2021.

BACA JUGA AS Roma Kalah Adu Penalti, Jose Mourinho Viral Maki Wasit di Tempat Parkir

Sementara sembilan babak adu penalti lainnya, termasuk pertandingan melawan Sevilla di Final Europa League 2022/2023 selalu berakhir untuk kekalahan bagi Jose Mourinho.

Advertisement

Dalam suatu wawancara, Mourinho sendiri pernah mengaku tak memahami mengapa tim yang dilatihnya hampir selalu menjadi pencundang di babak adu penalti.

“Saya telah kalah berkali-kali dan saya melakukan segalanya. Tim saya berlatih (tendanga penalti), tim tidak berlatih. Saya menganalisis lawan selama bertahun-tahun, persentase di mana mereka mengambil penalti, persentase di mana penjaga gawang melompat atau tidak," kata Mourinho, dikutip dari Eurosport.

"Saya melakukannya dengan insting. Kami melakukan semua yang kami bisa lakukan. Faktanya, tidak ada yang dapat Anda lakukan, bung! Tidak ada!" ungkap manajer asal Portugal itu.

Mourinho juga pernah bercerita dalam beberapa kesempatan, timnya di atas kertas sebetulnya memiliki para penendang penalti yang luar biasa. Seperti ketika Chelsea yang diasuhnya, bertemu dengan Liverpool di semifinal Liga Champions 2006/2007.

BACA JUGA Mourinho Sumbang Medali Runner-Up Liga Europa ke Anak Kecil

"Robben mendatangi saya dan memberi tahu saya, 'Saya mengambil tendangan pertama, 100% akan gol.' Saya biarkan dia menjadi penendang pertama, dan gagal!" kata Mourinho.

"Berikutnya Geremi. Pengambil penalti terbaik sepanjang musim, dalam latihan tidak pernah meleset. Jadi 10 menit sebelum pertandingan berakhir saya memasukkan Geremi untuk adu penalti. Geremi mengambil tendangan dan meleset," ucap Mourinho.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan