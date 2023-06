Ada Minions dan Bakri, Ini Jadwal Semifinal Thailand Open 2023

Bangkok, Beritasatu.com - Dua wakil Indonesia melaju ke babak semifinal Thailand Open 2023, Sabtu (3/6/2023). Keduanya dari sektor ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Sebelumnya pada Jumat (2/6/2023), the Minions julukan Marcus/Kevin sukses menundukkan ganda Tiongkok He Ji Ting/Zhou Hao Dong 22-20, 23-21. Di babak semifinal, Minions akan menghadapi ganda Tiongkok lainnya, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Sementara Bakri, julukan Bagas/Fikri di babak perempat final sukses mengalahkan ganda Taiwan Lu Ching Yao/Yang Po Han 21-18, 19-21, 21-17. Bakri akan menghadapi pasangan Korea di babak semifinal, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho.

Pertandingan semifinal yang digelar di Indoor Stadium Humamark, Bangkok, Thailand akan dimulai pada pukul 12.00 WIB. Pertandingan pertama di court 1 akan dimulai dengan partai tunggal putri antara pemain Korea Selatan An Se Young (Korea Selatan) menghadapi mantan jaura dunia asal Spanyol Carolina Marin.

Partai Minions kontra ganda Tiongkok akan menjadi pertandingan keenam, atau dimulai sekitar pukul 17.00 WIB. Sementara Bagas/Fikri akan bermain di court 2 pada pukul 17.00 WIB.

Jadwal lengkap semifinal Thailand Open 2023, Sabtu (3/6/2023):

Court 1

Tunggal putri: An Se Young (Korea Selatan) vs Carolina Marin (Spanyol)

Ganda campuran: Kim Wo-ho/Jeong Na-eun (Korea Selatan) vs Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin (Taiwan)

Tunggal putri: He Bing Jiao (Tiongkok) vs Mia Blichfeldt (Denmark)

Ganda campuran: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark)

Ganda putri: Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand)

Ganda putra: Liang Wei Keng/Wang Chang (Tiongkok) vs Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya (Indonesia)

Ganda putri: Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Korea Selatan) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

Tunggal putra: Lakshya Sen (India) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

Court 2

Ganda putra: Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) vs Choi Sol-gyu/Kim Won-ho (Korea Selatan)

Tunggal putra: Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Toma Junior Popov (Prancis)

