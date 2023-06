Fikri/Bagas Jaga Asa Indonesia di Final Thailand Open

Jakarta, Beritasatu.com - Ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana menjadi satu-satunya harapan Indonesia untuk menyabet gelar juara Thailand Open 2023 pada final yang digelar hari ini, Minggu (4/6/2023).

Dalam partai pemungkas di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Fikri/Bagas akan menantang unggulan ketiga Liang Wei Keng/Wang Chang dari Tiongkok. Pertandingan ini akan menjadi partai ketiga final Thailand Open. Partai final akan dimulai pukul 12.00 WIB di nomor tunggal putri antara wakil Korea Selatan yang juga unggulan pertam An Se Young melawan He Bing Jiao dari Tiongkok.

Fikri/Bagas yang kini menempati peringkat 14 belum pernah ganda penghuni urutan keenam ganda putra dunia itu.

Juara All England 2022 tersebut melaju ke final usai menundukkan unggulan kelima asal Korea Selatan, Chio Sol Gyu/Kim Won Ho, 22-20, 13-21, dan 21-16. Firki/Bagas mengatasi Choi/Kim dalam waktu 56 menit.

Bagas Maulana mengakui dia dan Fikri memang mengalami kesulitan pada gim kedua sehingga menyerah 13-21. "Di gim kedua kami sempat kaget dengan kondisi lapangannya, kami susah sekali mengontrolnya," kata atlet kelahiran Cilacap ini.

"Alhamdulillah senang banget bisa kembali ke laga final, naik ke podium lagi untuk kedua kalinya tahun ini di nomor perorangan. Ini menjadi motivasi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan," imbuhnya.

Sementara soal final melawan Liang/Wang, Fikri mengaku sudah siap. "Bangga luar biasa akhirnya kami bisa membuktikan bahwa kami masih mampu untuk bersaing di level atas. Tapi masih ada laga besok, laga final dan lawannya adalah pasangan yang bagus. Jadi kami akan menyiapkan segala sesuatunya," kata pemain asal Bandung ini.

Menurut Fikri, sebagai persiapan bertanding di final mereka mempelajari video pertandingan lawan dan bertanya ke senior yang pernah bertemu ganda penghuni peringkat keenam dunia ini. "Pastinya diskusi dengan pelatih juga untuk mencari strategi terbaik. Pastinya kami mau menang, yakin terus dan pantang menyerah," ujar pebulu tangkis berusia 23 tahun ini.

Sedangkan soal strategi yang membuat mereke memenangkan babak semifinal, Fikri mengungkapkan, "Di gim ketiga setelah interval, saya lebih berani dan yakin dengan servisnya. Itu tadi ada empat poin dari servis yang membuat kepercayaan diri kami kembali meningkat. Setelah poinnya lewat, kami lebih enak untuk menjaga poin dan fokusnya," ujarnya lagi.

"Strategi kami absen di Malaysia Masters pekan lalu cukup membuahkan hasil. Kami memang memanfaatkan itu untuk latihan intens, alhamdulillah ada hasilnya," katanya.

Jadwal Final Thailand Open 2023, Minggu (4/6/2023):

1. Tunggal putri: An Se Young (Korsel) vs He Bing Jiao (Tiongkok)

2. Ganda campuran: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korsel)

3. Ganda putra: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Tiongkok)

4. Tunggal putra: Lee Cheuk Yiu (Jong Kong) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

5. Ganda putri: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korsel) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand)

* Partai pertama dimulai pukul 12.00 WIB

