Hasil Final Thailand Open 2023, Korea Rebut Tiga Gelar Juara

Bangkok, Beritasatu.com - Korea Selatan meraih tiga gelar juara di Thailand Open 2023 yang berakhir, Minggu (4/6/2023) di Stadion Huamark, Minggu (4/6/2023). Sedangkan Indonesia harus gigit jari setelah satu-satunya wakil di final, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana kalah.

Gelar pertama Korea diraih di nomor tunggal putri setelah unggulan teratas An Se Young menaklukkan pemain Tiongkok, unggulan ketiga He Bing Jiao 21-10, 21-19.

Setelah itu giliran ganda campuran Kim Won Ho/Jeong Na Eun meraih juara setelah mengalahkan unggulan pertama sekaligus wakil tuan rumah Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Terattachanai dalam duel seru tiga gim 11-21, 21-19, 22-20.

Advertisement

Gelar juara yang ketiga Korea diraih lewat nomor ganda putri lewat pasangan Kim Se Yeong/Kong Hee Yong. Unggulan pertama ini sukses menang relatif mudah atas ganda Thailand Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard 21-13, 21-17.

Sementara itu satu-satunya wakil Indonesia, Fikri/Bagas harus mengakui kekalahan dari unggulan ketiga Liang Wei Keng/Wang Chang sehingga kalah dua gim langsung 10-21, 15-21.

Thailand merebut satu gelar lewat tunggal putra, Kunlavut Vitidsarn yang tanpa banyak kesulitan mengalahkan pemain asal Hong Kong Lee Cheuk Yiu 21-12, 21-10.

Hasil Final Thailand Open 2023

An Se Young vs He Bing Jiao 21-10, 21-19

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattachanai vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun 21-11, 19-21, 20-22-20

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Liang Wei Keng/Wang Chang 10-21, 15-21

Lee Cheuk Yiu vs Kunlavut Vitidsarn 12-21 10-21

Kim So Yeong/Kong Hee Yong vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard 21-13, 21-17

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan