Menpora Dito Dukung Golf Masuk Kurikulum Pendidikan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mendukung program sports go to school sebagai upaya agar olahraga masuk dalam kurikulum pendidikan. Hal ini menjadi bagian dari pembibitan atlet sejak dini. Salah satu olahraga yang bisa masuk ke kurikulum ialah golf.

“Semoga sports go to school bisa berjalan dengan baik. Harapannya dengan program ini kita bisa mencari atlet sampai ke sekolah-sekolah," katanya saat pelantikan Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) masa bakti 2023-2027 dibawah kepemimpinan Ketua Umum Japto Soelistyo Soerjosumarno di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Ia berharap pihak federasi juga harus mendorong hal tersebut. Jadi Kemenpora sangat terbuka untuk pecinta golf dan semoga di kejuaraan yang akan datang bisa tambah maju, sukses, mendapatkan medali, bahkan tampil di Olimpiade Paris 2024.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung Ketua KONI Pusat Marciano Norman. Pengukuhan ini diawali dengan pengambilan sumpah, penyerahan bendera, serta diakhiri penyematan pin KONI.

“Selamat atas dilantiknya Ketua Umum PB PGI Pak Japto, harapan kami semoga golf bisa tembus ke Olimpiade,” kata Menpora Dito dalam sambutannya.

Ketua Umum PB PGI Japto Soelistyo Soerjosumarno menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kemajuan golf di Tanah Air. Dikatakan, pihaknya akan melanjutkan pembinaan atlet.

“Semoga pembinaan atlet yang kami lakukan ini bisa menghasilkan prestasi dan meningkat. Dengan kebersamaan kerja ini, semoga tugas kita ini bisa diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Japto mengaku rencana program "golf go to school" guna menjaring atlet-atlet golf melalui sekolah. Ia berharap agar olahraga dapat dimasukkan ke dalam kurikulum wajib yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kami berharap golf ini bisa go to school. Saya juga minta pengurus daerah untuk bisa membina pelajar-pelajar di daerahnya, dengan begitu akan mudah mencari talenta golf yang nanti diharap bisa dipersiapkan untuk bersaing di masa yang akan datang,” tambah Japto.

Japto mengatakan dengan masuknya olahraga sebagai kurikulum pendidikan yang wajib diikuti oleh pelajar, maka proses regenerasi dan pencarian bakat terutama untuk atlet golf akan lebih mudah.

Program yang dicanangkan PB PGI yaitu "golf goes to school" dapat menjadi salah satu acuan kedepannya untuk federasi olahraga lain dengan program yang selaras dengan kurikulum satuan pendidikan.

"Kami sangat mengharapkan kepada para pengelola olahraga KOI, KONI dan Menpora dapat menyampaikan ini untuk menjadi program pemerintah, sport goes to school. PB PGI akan memulainya dengan program golf to school," pungkas Japto.

