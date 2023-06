Sumbang Medali di SEA Games 2023, Aero dan Aqsa Dapat Penghargaan

Jakarta, Beritasatu.com -Dua atlet jet ski, Aero Sutan Aswar dan Aqsa Aswar mendapat penghargaan dari Golf House dan Srixon atas prestasinya di SEA Games 2023. Pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja, Aero menyumbang medali emas nomor Endurance Runaboat Open.

Sedangkan Aqsa Sutan Aswar yang juga mengharumkan Indonesia dengan medali perunggu di nomor yang sama.

“Senang sekali bisa diapresiasi oleh Golf House atas prestasi yang saya raih di SEA Games 2023 kemarin. Berbeda dengan jetski yang sudah saya tekuni sejak kecil, golf bisa dibilang hobi olahraga baru untuk saya. Saya baru pertama kali break 90 minggu lalu,” ujar Aero.

Takuya Ono, Managing Director Dunlop Srixon Sports Asia menyerahkan token of appreciation untuk dua atlet jetski bersaudara tersebut.

Penyerahan penghargaan ini dilakukan dalam peluncuran stik golf terbaru Srixon, The All New ZX Mk II Irons dan ZX MK II Woods di Imperial Golf Klub, Karawaci.

Seperti diketahui Aero dan Aqsa merupakan atlet jetski kebangaan Indonesia yang prestasinya sudah mendunia. Aero misalnya sudah pernah menyandang tiga kali gelar juara dunia pada tahun 2014, 2016 dan 2019. Dia juga pernah meraih medali perak di Asian Games 2018 dan dua kali emas Asian Beach Games tahun 2010 dan 2014.

