Tayang Sehari Setelah Ultah Jakarta, Ini Laga Lengkap One Friday Fights 22

Jakarta, Beritasatu.com - Pecinta olahraga tarung akan dimanjakan dengan laga akbar One Friday One Fights 22, pada 22 Juni 2023 atau sehari setelah ulang tahun Kota Jakarta.

Berbeda dengan yang sudah-sudah, rangkaian One Friday Fights akan menampilkan laga terbesar di-eventnya yang ke 22 di Lumpinee Boxing Stadium Bangkok. Untuk pertama kalinya event itu menampilkan dua laga Kejuaraan Dunia sekaligus.

Di laga puncak, tersaji Kejuaraan Dunia Interim Strawweight Muay Thai antar kedua mantan penguasa divisi, yakni Prajanchai PK.Saenchai kontra Sam-A Gaiyanghadao. Laga itu pun tersaji, setelah sang penguasa divisi Joseph Lasiri berhalangan tampil akibat cedera.

Sebelumnya, Prajanchai dan Sam-A juga pernah bertemu di One Super Series. Pada perjumpaan pertama, Prajanchai sukses melengerkan Sam-A dari takhta usai duel lima ronde yang ketat.

Laga mendatang pun akan jadi perjumpaan keduanya yang kedua. Di mana masing-masing tengah berada pada tren kemenangan, dan ingin membuktikan diri lebih baik dari lawan masing-masing.

Yang tak boleh dilewatkan, terselip juga laga Penyatuan Gelar Kejuaraan Dunia Heavyweight antara Arjan Bhullar dan Anatoly Malykhin. Laga ini pun begitu ditunggu, mengingat laga ini telah lama direncanakan hingga terealisasi akhir bulan ini.

Laga ini juga jadi pertahanan sabuk emas pertama Bhullar, setelah merebutnya dari Brandon Vera 2021 silam. Di satu sisi, Malykhin sangat berambisi untuk mengalahkan sang penguasa divisi untuk menjadi satu-satunya raksasa kelas berat yang sahih.

Event terbesar One Friday Fights itu juga dimeriahkan dengan kembalinya Juara Dunia One Flyweight Kickboxing Superlek Kiatmoo9 ke pentas Muay Thai. Ia pun akan berhadapan dengan bintang muda berbahaya Thailand, Nabil Anane.

Tak kalah meriah, sesama jagoan Thailand Sitthichai Sitsongpeenong juga akan kembali tampil di Muay Thai. Ia pun akan kembali berlaga di disiplin sejatinya, dengan menghadapi bintang Amerika Eddie Abbasolo yang tengah berada di tren kemenangan.

Selain itu, terselip juga laga MMA divisi middleweight antara grapper China Fan Rong kontra pegulat Turki Shamil Erdogan. Di mana jalannya laga akan sulit diprediksi, dan berjalan alot.

Hadir juga sejumlah striker ternama seperti Seksan Or. Kwanmuang, Muangthai PK.Saenchai, dan banyak lainnya. Bagi Anda yang menyukai laga sarat aksi dan penyelesaian keras, tentu tak boleh melewatkan One Friday Fights 22.

Event ini pun dapat disaksikan di saluran Youtube dan Facebook resmi One Championship, serta tayang di Netverse juga NET TV via siaran jeda.

Laga lengkap One Friday Fights 22

- Prajanchai PK.Saenchai vs Sam-A Gaiyanghadao (Kejuaraan Dunia Interim Strawweight Muay Thai)

- Superlek Kiatmoo9 vs Nabil Anane (Muay Thai - Flyweight)

- Seksan Or Kwanmuang vs Nathan Bendon (Muay Thai - Catchweight 64,4 kg)

- Muangthai PK.Saenchai vs Nico Carrilo (Muay Thai - Bantamweight)

- Arjan Bhullar vs Anatoly Malykhin (Penyatuan Gelar Kejuaraan Dunia Heavyweight)

- Sitthichai Sitsongpeenong vs Eddie Abasolo (Muay Thai - Featherweight)

- Rambolek Chor Ajalaboon vs Fariyar Aminipour (Muay Thai - Bantamweight)

- Gingsanglek Tor Laksong vs Kongthoranee Sor Sommai (Muay Thai - Catchweight 59,8 kg)

- Jomhod Auto MuayThai vs Akram Hamidi (Muay Thai - Catchweight 53,9 kg)

- Fan Rong vs Shamil Erdogan (MMA - Middleweight)nship)

