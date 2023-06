Singapore Open: 10 Wakil Indonesia Main Hari Ini, Ada Marcus/Kevin vs Hoki/Kobayashi

Singapura, Beritasatu.com – Sebanyak 10 wakil Indonesia akan berjuang di babak 16 besar Singapore Open 2023 hari ini, Kamis (8/6/2023).

Dari nomor ganda putra ada lima wakil yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Rambitan, Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

BACA JUGA Ahsan/Hendra Akui Sempat Kesulitan Sebelum Lolos ke 16 Besar Singapore Open

Marcus/Kevin diantaranya akan menghadapi tantangan pasangan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Ini akan jadi pertemuan ke 15 keduanya dan Marcus/Kevin masih unggul jauh dengan 11 kali menang.

Advertisement

Selain itu juga akan main Anthony Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska Tunjung. Ginting akan menghadapi Brian Yang, sedangkan Gregoria melawan Tai Tzu Ying.

Buat Gregoria akan jadi ujian berat lantaran dia belum pernah menang dalam tujuh kali pertemuan dengan Tai Tzu Ying.

Pertandingan pertama akan mulai digelar pukul 10.00 WIB di Singapore Indoor Stadium

BACA JUGA Bermain Lebih Berani, Ginting ke 16 Besar Singapore Open

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia, Kamis (8/6/2023):

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Gregoria Mariska Tunjung/Tai Tzu Ying

Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Rambitan vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari/Yuta Watanabe/Arisha Higashino

Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Mayu Matsutomo/Wakana Nagahara

Anthony Sinisuka Ginting vs Brian Yang

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Gi Jung/kim Sa Rang

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan