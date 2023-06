One Championship: Superbon Termotivasi Tampil di Lumpinee Stadium

Jakarta, Beritasatu.com - Superbon Singha Mawynn merasa bangga dapat bertanding diatas ring Lumpinee Boxing Stadium di Bangkok, Thailand. Sang striker elite akan menghadapi salah satu petarung tangguh divisi One lightweight kickboxing, Tayfun Ozcan di ajang One Fight Night 11: Eersel vs Menshikov pada Sabtu (6/10/2023) pagi.

Sang wakil dari Singha Mawynn gym ini merasa sangat senang menjadi satu-satunya perwakilan Thailand dalam ajang One kali ini. Superbon mengatakan ini merupakan sebuah kehormatan, sekaligus sebuah tekanan baginya untuk tampil dengan baik dalam pertarungannya.

“Saya belum pernah bertanding di dalam Stadium Lumpinee yang baru. Sebelumnya saya berlaga di Stadium Lumpinee yang lama, sebelum mereka pindah lokasi. Jadi bisa dibilang ini merupakan pertama kalinya saya akan bertarung di sana,” ungkapnya.

Superbon mengaku dia sempat khawatir tidak ada yang menonton aksinya nanti. Namun kekhawatirannya sirna seketika setelah dia melihat banyak penggemar yang mengantri untuk menemuinya dalam acara meet and greet yang lalu.

"Saya ingin melihat banyak lagi penggemar pada saat nanti saya berlaga. Saya adalah satu-satunya atlet wakil Thailand, ini merupakan sebuah tanggung jawab besar untuk saya,” tambah Superbon.

Menurut Superbon, dirinya telah menanti lama untuk berlaga dalam stadium ikonik bagi para striker karena arena Lumpinee telah diwarnai oleh laga-laga dari para atlet Muay Thai legendaris. Tidak sedikit petarung yang ingin menunjukkan kemampuan mereka di dalam ring stadium tersebut demi mendapatkan pengalaman berharga bertarung diatas panggung beladiri terkenal.

“Lumpinee merupakan sebuah stadium ikonik dalam sejarah Muay Thai. Tempat ini merupakan arena paling penting untuk para striker dan stadium ini telah dibuat lebih megah dengan bantuan One,” jelasnya.

“Saya selalu merasa semangat saya tersulut tiap kali saya menonton laga dalam stadium ini, apalagi jika saya menyaksikan pertarungan di ringside. Saya selalu merasa ingin masuk arena dan berlaga dalam ring, dan ini sangat membuat saya senang,” ungkap Superbon.

