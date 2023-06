Ini Tiga Kunci Messi Lebih Pilih Gabung Inter Miami

Jakarta, Beritasatu.com - Apple, Adidas, dan Major League Soccer (MLS) sendiri telah memainkan peran kunci dalam negosiasi Lionel Messi untuk bergabung dengan klub Amerika Serikat, Inter Miami. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Selasa hingga Rabu malam, portal The Athletic, mengungkapkan beberapa kunci yang memungkinkan bintang Argentina itu memilih Miami daripada Arab Saudi atau kembali ke Barcelona.

MLS dan Apple telah menawarkan kepada Messi bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh pelanggan baru layanan streaming MLS Season Pass di Apple TV+.

Apple dan MLS menandatangani perjanjian terobosan pada tahun 2022 agar raksasa Apple menawarkan streaming semua pertandingan liga dalam skala global selama 10 tahun dengan imbalan setidaknya US$ 250 juta per musim atau setara Rp 3,7 triliun.

Di awal musim pertama dengan Apple ini, MLS Season Pass berharga US$ 14,99 per bulan atau US$99 untuk seluruh musim sementara, untuk pelanggan Apple TV+, harga turun menjadi US$ 12,99 per bulan dan US$ 79 untuk sepanjang tahun. Sebagai referensi, akun Netflix dasar tanpa iklan berharga US$ 9,99 di AS.

Lionel Messi's deal to join Inter Miami is "unprecedented" in the acquisition of a single player.



Included:

💰 Share of Adidas kit sales

💰 Share of Apple TV Season Pass revenue

💰 Option to buy a stake in the club once he retires pic.twitter.com/zrKci7ZVJR — Front Office Sports (@FOS) June 7, 2023

Secara paralel, Apple TV + pada hari Selasa mengumumkan serial dokumenter empat episode tentang Messi yang akan fokus pada perjalanannya di Piala Dunia.

Di sisi lain, Adidas, yang menjadi sponsor Messi sejak masih sangat muda, juga menawarkan untuk berbagi dengan sang pemain sebagian dari keuntungan yang didapat dari kedatangannya di MLS dalam penjualan merchandising. Adidas adalah sponsor yang sangat penting dari MLS dan menjadi apparel dari 29 tim di liga Amerika Serikat.

Sebelumnya, Messi sempat dikabarkan akan hengkang ke Arab Saudi atau kembali ke klub lamanya di Spanyol, Barcelona. Klub Arab Saudi dikabarkan sudah mengirinkan penawaran akhir mencapai US$ 1,6 miliar. Namun pemain berusia 35 tahun lebih memilih bergabung dengan klub milik David Beckham.

