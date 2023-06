BFI RUN 2023 Tawarkan Hadiah Rp 350 Juta dan Maraton Lintas Dua Benua

Jakarta Beritasatu.com- BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) menggelar BFI RUN 2023 dengan hadiah total Rp 350 juta dan maraton lintas benua atau Overseas Marathon Challenge (OMC). BFI RUN 2023 yang digelar pada 25 Juni mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Hadir dengan tema Power Up to the Next Level.

Pada ajang tahun ini, BFI RUN 2023 menyajikan satu kategori baru, yakni Marathon Duo (dua pelari, masing-masing 21,1K) dan hadiah istimewa Overseas Marathon Challenge.

"Total hadiah yang pasti meningkat dari tahun lalu. Tahun ini, selain hadiah podium, kita juga menyediakan goodie bag dari beberapa sponsor. Hadiah podium di atas 300 juta rupiah. Saat ini, ada 60 podium," ujar Sudjono, Direktur Keuangan BFI Finance, di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Sudjono menjelaskan ada kategori standar, dan ada half marathon dengan tiga kategori. Untuk kategori master, peserta sampai usia 50 tahun. Panitia akan memilih yang terbaik dari masing-masing kategori.

"Untuk marathon duo, pemenang hanya satu pasangan. Tapi ada tiga hadiah. Yang menang yang finish terakhir, bukan yang finish duluan. Kamimau duo naturenya harus barengan. Tapi kalau mau lebih cepat, yang telat kami hitung supaya fair. Jadi nggak ada guna, kalau cepat tapi pasangannya ketinggalan," tambahnya.

Khusus untuk hadiah Overseas Marathon Challenge (OMC), BFI RUN 2023 menyediakan dua destinasi lomba, yakni Berlin Marathon 2023 dan Istanbul Marathon 2023 khusus untuk para peserta HM dan Marathon Duo yang berhasil menyelesaikan catatan waktu finish tertentu.

Pada hari lomba, para peserta dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya agar berkesempatan terpilih untuk diberangkatkan mengikuti salah satu event lari tersebut. Sejumlah 5.000 tiket telah terjual habis untuk empat kategori, yakni Marathon Duo, Half Marathon/HM (21,1K), 10K, dan 5K.

"OONA Insurance telah bekerja sama dengan BFI Finance selama lebih dari 15 tahun, dan sejak 2016 kami telah mendukung pelaksanaan BFI RUN. Tidak hanya itu, OONA Insurance juga memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan perlindungan terbaik bagi seluruh peserta BFI RUN 2023," ungkap Julien P. Combaret, Commercial & Operational Director OONA Insurance.

Untuk mendampingi persiapan para peserta meraih catatan waktu capaian lari (Personal Best/PB), BFI RUN 2023 rutin menggelar pre-event bertajuk ‘Road to BFI RUN 2023’. Kegiatan ini dilakuan setiap hari Minggu. Para peserta berlatih bersama Andi Sugiyanto, Official Coach BFI RUN 2023, di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman Jakarta dari awal Mei dan hingga pertengahan Juni.

Adapun Cut–Off Time (COT) untuk kategori HM adalah 3 jam dengan Flag–Off Time pukul 05.15 WIB, COT 10K adalah 1,45 jam dengan Flag–Off Time 05.45 WIB, dan COT 5K adalah 1 jam dengan Flag–Off Time pukul 06.00 WIB.

